印尼醫療廢棄物流入河中 恐成病毒溫床

印尼當地垃圾掩埋場日前崩塌，大量醫療廢棄物流入河中。（路透）

2020-09-01 17:11:40

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響全球，近期印尼西薩達河（Cisadane River）出現大量醫療廢棄物，總長138公里的西薩達河是當地居民重要的水資源，許多民眾會在此處洗澡和洗衣服，河流恐成病毒溫床。

綜合外媒報導，隨著疫情延燒，印尼大量的醫療廢棄物被堆積在雅加達以西的城市坦格朗（Tangerang），據報導，當地的垃圾掩埋場5月時崩塌，大量的醫療垃圾流入西薩達河中。

請繼續往下閱讀...

印尼衛生部也證實這項問題，並指出，因為疫情影響，3月到6月期間國內共產生1480噸醫療廢棄物。衛生部官員努拉里（Imran Agus Nurali）表示，已通過新的法規，其中包括醫療機構處理相關廢棄物的準則。

印尼法律健康協會的流行病專家邁爾克（Mahesa Paranadipa Maikel）指出，如果這些醫療廢棄物散佈在河流附近的社區，則會污染當地水源且有傳播武漢肺炎的可能。

當地居民普萬蒂（Eka Purwanti）表示，儘管相當擔心疫情，仍得在河裡洗衣服，同時普萬蒂的孩子則在河岸邊玩耍。另一名居民德威亞尼（Astri Dewiyani）則表示，因為擔心孩子感染武漢肺炎，已禁止他們在河裡游泳。

西薩達河是當地重要的水資源，許多居民會在此洗澡、洗衣服。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法