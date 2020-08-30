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    疫情衝擊嚴重 印尼音樂團體推汽車演唱會

    印尼樂團Kahitna週六（29日）晚間登上演唱會舞台，進行了約2個小時的汽車演唱會，所有觀眾都必須坐在車內。（路透）

    印尼樂團Kahitna週六（29日）晚間登上演唱會舞台，進行了約2個小時的汽車演唱會，所有觀眾都必須坐在車內。（路透）

    2020-08-30 16:29:17

    〔即時新聞／綜合報導〕印尼樂團Kahitna週六（29日）晚間登上演唱會舞台，進行了約2個小時的汽車演唱會，儘管印尼武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情還在，但是他們仍吸引了數百名觀眾前來，不同於以往的是，當天的觀眾都是開車前來，且坐在車裡聽演唱會。

    據《路透》報導，8位表演者在台上唱著樂團在90年代時期的全盛金曲，帶有一點對時代的感性，唱出「Cerita Cinta」及「Love Story」2首經典歌曲，緬懷當時的流行文化，隨舞台燈光四起，表演者再次在台上享受聽眾的呼喊。

    《路透》指出，演唱會組織者之一，沙（Chaeruddin Shah，音譯）表示，這場演唱會是在喚醒大家對疫情前的美好時光，同時也提醒外界，疫情爆發讓音樂產業進入停滯的狀態，沙說，「我們的經濟已經呈現連續4到5個月的下滑，完全沒有工作，也賺不到錢」。

    沙表示，「我們希望透過這場演唱會，為娛樂產業提供一點啟發與解決之道」，29日舉辦的這場演唱會首重防疫安全，要求聽眾提供陰性檢測證明，並且配戴口罩，主辦單位今天也會再辦一次，將吸引300輛車，約900人前往會場。

    在現場的車輛須將廣播調至FM廣播頻道，才能夠聽到演唱會，每一輛車都在抵達會場時進行消毒，並且收到二氧化碳濃度檢測儀，以提醒車內聽眾在二氧化碳濃度過高時可打開窗戶，一位現場的聽眾表示，「這場音樂會是創舉，真的很好，尤其是在疫情看不見盡頭的時候」。

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    印尼樂團Kahitna週六（29日）晚間登上演唱會舞台，進行了約2個小時的汽車演唱會，所有觀眾都必須坐在車內。（路透）

    印尼樂團Kahitna週六（29日）晚間登上演唱會舞台，進行了約2個小時的汽車演唱會，所有觀眾都必須坐在車內。（路透）

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