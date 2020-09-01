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    以巴達成停火協議 加薩走廊結束數週衝突

    以色列和巴勒斯坦8月31日宣布停火，結束將近1個月的邊境衝突。（路透資料照）

    以色列和巴勒斯坦8月31日宣布停火，結束將近1個月的邊境衝突。（路透資料照）

    2020-09-01 12:06:27

    〔即時新聞／綜合報導〕中東加薩走廊近期衝突不斷，巴勒斯坦地區伊斯蘭組織哈馬斯（Hamas）8月31日表示，經過卡達大使調解，已和以色列達成協議，結束超過3週跨境攻擊行動。

    綜合外媒報導，自上（8）月6日以來，巴勒斯坦多次放「氣球彈」，引發邊境多起大火，以色列則以空襲和其他制裁行動回應，緊張局勢延燒近1個月。哈馬斯領導人辛瓦爾（Yahya Sinwar）8月31日表示，過去一週雙方多次和卡達大使埃馬迪（Mohammed al-Emadi）進行會談之後達成共識，雙方將停止行動以保護境內居民。

    以色列國防部政府領土活動協調處（COGAT）則聲明表示，在國防部長甘茨（Benny Gantz）領導的安全協商後，1日起將重新開放往返加薩的主要貨物通道，恢復燃料供應並放寬漁區範圍。同時也警告，若是哈馬斯未能履行義務，以色列隨時將採取措施回應加薩地區的所有行動。

    加薩走廊近期受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情侵襲，確診數每日激增，缺乏飲用水和正常供電，以色列的制裁也導致當地再陷入人道主義危機。聯合國中東和平特使穆拉狄諾夫（Nickolay Mladenov）對以巴停火表示歡迎，強調這項協議將使聯合國能夠協助加薩地區應對武漢肺炎疫情。

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