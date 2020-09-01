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    蓬佩奧：川普慎重考慮限制中國學生及研究員赴美

    2020-09-01 04:52:10

    〔中央社〕中國籍研究員在美竊取機密事件頻傳。美國國務卿蓬佩奧今天接受媒體訪問時表示，總統川普致力阻止類似事件再發生，目前正慎重考慮限制中國學生或研究人員赴美。

    美國司法部28日宣布，在美國維吉尼亞大學從事研究的34歲中國公民胡海舟（Haizhou Hu，音譯），被控非法入侵電腦並竊取商業機密，25日在芝加哥海爾國際機場準備登機飛往中國時，遭到逮捕。

    就在同一天，司法部也表示，29歲的加州大學洛杉磯分校（UCLA）中國籍研究員關磊（Guan Lei，音譯），涉嫌傳輸敏感的美國軟體或科技資料到中國國防科技大學，已遭到拘捕並加以起訴。

    美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天接受「早安國家廣場」（Mornings On The Mall）廣播節目訪問，被問及相關案件時表示，中共已竊取價值數千億美元的智慧財產權，導致美國損失數萬、甚至數十萬個工作職缺。

    蓬佩奧指出，中國透過網路或是在美國研究機構內的中國籍人員，來竊取資訊。川普致力於阻止類似情事再發生，這也是數十年來，美國政府首次嚴肅看待中共帶來的資訊竊取威脅。

    節目主持人接著追問，若直接透過制裁，在未來特定幾年禁止中國學生或研究人員赴美，是否能更輕易並快速解決問題。

    蓬佩奧表示，針對川普正在評估的決策，他不想搶在總統宣布前透露太多細節。他強調：「並非每位在這（美國）的中國學生都是為中國共產黨工作，或是聽命於他們，但這確實是總統川普正在慎重考慮的事。」

    蓬佩奧透露，未來幾週或幾個月，外界將會看到更多相關作法。

    為了確保美國國土安全，川普5月29日就曾宣布，暫停具中國軍方背景、想進入美國求學或從事研究的中國人士入境，以避免中國不斷竊取美國機密技術與智慧財產權，來強化解放軍現代化能力。（編輯：張佑之）

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