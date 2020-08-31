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    下屆美國政府讓中企最擔心的三件事 不指望美對華強硬立場改變

    川普與拜登選情膠著，外媒透露中國企業不指望任何一方當選會改變對華強硬立場。（美聯社）

    川普與拜登選情膠著，外媒透露中國企業不指望任何一方當選會改變對華強硬立場。（美聯社）

    2020-08-31 23:59:54

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選在即，原先民調超前的民主黨候選人拜登（Joe Biden），最新民調顯示現任總統川普聲勢急起直追，選情膠著。對此，有外媒列出中國工商界對下一屆美國政府最擔心的三件事，分別是「脫鉤」、「退市」和「去全球化」，但他們卻不指望任何一方當選後會改變對華強硬立場。

    《BBC中文網》今天發表一篇專文，BBC亞洲商務記者瓦斯瓦尼（Karishma Vaswani）表示，中國工商界人士認為拜登如果當選，未來是值得期待的，但如果川普連任則前景叵測。僅管拜登上台後仍然會對華強硬，但會更理性，而不是泛政治化，「無論如何，有一點很清楚：中國大陸的工商企業不指望任何一方入主白宮後改變對華強硬立場。」

    瓦斯瓦尼整理出三點中國企業對下屆美國政府擔心的事，首先是川普近期常提到的「脫鉤」，「脫鉤從本質上來說就是切斷、取消美國和中國30多年來建立的商業紐帶」。共和黨海外游說團體副主席兼首席執行官俞懷松（Solomon Yue）曾表示，川普執政期間「脫鉤將加速」。

    再來是「退市」，川普為防範中國，針對在美國上市的中國公司提出了一系列合規審查，不遵從的公司就有被除牌的危險。未來拜登如果勝選，不一定會嚴格執行相同禁令，但分析人士認為，這種審核和監管基調很可能會延續下去。

    最後是「去全球化」，瓦斯瓦尼表示，中國一直是全球化的最大受益者之一，而川普政府極力想改變此一現象，「在川普任期內，去全球化成為一種趨勢：邊界開放程度降低，貿易自由度降低。北京也知道，這個趨勢即使在大選之後也不會改變。」。

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