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    美大選民調逆轉！6搖擺州反超車拜登 德媒：川普絕對連任

    距離大選還剩兩個月，川普連任趨勢越發明顯。（路透）

    距離大選還剩兩個月，川普連任趨勢越發明顯。（路透）

    2020-08-31 17:54:47

    〔編譯陳成良／綜合報導〕儘管美國左派媒體如《紐約時報》、CNN等一直唱衰川普總統連任的展望，不過據民主研究所（Democracy Institute，DI）/英國《週日快報》最新民意調查，美國2020總統大選，現任總統川普獲得48%民眾支持，民主黨候選人、前副總統拜登僅為45%，兩人支持率相差3%。據《德國之聲》分析，川普「完全可能連任」。

    總部分設在華盛頓及倫敦的民主研究所曾利用民調準確預測2016年美國大選結果、英國脫歐投票。《週日快報》報導，這項最新民調顯示，原本領先的拜登犯下大錯、川普收穫甚豐；在全美大選中6個關鍵「搖擺州」，兩人一來一往差距更大，川普為49%，拜登為42%，川普領先了7個百分點。

    8月民主黨、共和黨先後召開全國黨代表大會造勢後，川普在搖擺州中增加了1個百分點，對手拜登卻失去了1個百分點。

    在明尼蘇達州，川普和拜登的支持率分別是48比45，佛羅里達州是47比44；川普剛剛舉辦過集會造勢活動的新罕布夏州是47比43。

    值得注意的是兩黨造勢帶來的催票效果也不同，最新民調顯示，共和黨全國大會後，有21%的人更願意支持川普，而在民主黨大會後只有8%的人受啟發更願意支持拜登。

    民主研究所所長巴山（Patrick Basham）表示，民意測驗證實，民主黨人完全錯誤解讀「黑人命貴」（Black Lives Matter，BLM）抗爭行動的影響，也誤會了美國人民在騷亂和無政府主義抗議活動後想恢復法律和秩序的企盼。

    此外，《德國之聲》駐華盛頓首席特派員波爾（Ines Poh）30日撰文評論稱，美國選戰正式進入白熱化階段，這是場前所未有的選戰，川普完全有可能獲勝。

    她指出，民主黨找到解答的陸還遠得很，對那些不是出身華盛頓精英階層的政治新人，民主黨無法提供成長發展的空間，這無異暴露了弱點，對很多美國選民而言，這證明了目前體制已經崩壞，政界只顧自身利益。

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