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    獨家》凶嫌大嫂頭顱、失蹤婦屍塊陸續尋獲 3人死亡證明仍未開原因曝

    找到凶嫌大嫂頭顱、40塊失蹤婦屍塊，3婦人家屬還沒領到死亡證明，檢警表示待法醫研究所正式回覆。（資料照）

    找到凶嫌大嫂頭顱、40塊失蹤婦屍塊，3婦人家屬還沒領到死亡證明，檢警表示待法醫研究所正式回覆。（資料照）

    2025/03/03 16:17

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄檢警偵辦張介宗連環殺人分屍案，最早遇害的兄嫂黃婦頭顱浮現，另楠梓林姓失蹤婦已撈獲舌、耳、手腳掌等，多達38塊屍塊、組織，死亡「證據」明確，但家屬迄今仍未接到「死亡證明書」，家屬悲痛之餘，不解何時才能取得善後？專案小組表示為求嚴謹，檢方將待法醫研究所回覆，估需1個月。

    因凶嫌大嫂黃婦的頭顱於26日下午在高雄港26號碼頭附近浮出被發現，振奮專案小組士氣，既然黃婦頭顱浮出，足以證明她已遇害，據悉，截至今天，黃婦的「死亡證明書」仍未開出。

    凶嫌大嫂黃婦的頭骨沒有皮肉、頭髮，但還有牙齒、舌頭。檢警專案人員看見此一頭顱，第一時間就排除是楠梓林姓失蹤婦人，因為林婦的舌頭之前已被尋獲，研判不可能還有第2根舌頭，透過DNA鑑定，確定是去年11月29日失蹤的黃婦（75歲），她的家人於去年12月15日報案協尋，警方發現黃婦最後出現的地點，也是在張介宗前鎮的「分屍公寓」前。

    另已撈起的38塊屍塊、人體組織，經化驗是最後一位遇害的林婦殘骸；失蹤的左營張姓婦人，包括頭皮、左胸皮肉組織也已撈獲，林婦、張婦的家屬同樣也未收到「死亡證明書」，3名死者家屬飽受失去至親的煎熬，也不時詢問檢警何時能收到「死亡證明」，以便妥善料理後事，檢警回答「需等到法醫研究所正式回覆」。

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