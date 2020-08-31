仇中情緒升？川普政府命令TikTok出售 民調：4成美國人支持

美國民調公司的首席分析師說明，美國民眾對TikTok的消極態度可能是近日TikTok的負面輿論及日益緊張的美中關係所致。（路透）

2020-09-01 00:09:18

〔即時新聞／綜合報導〕隨著美中關係逐漸惡化，根據路透與益普索（Ipsos）的最新全國民意調查顯示，有40%的美國人支持美國總統川普強制抖音（TikTok）出售在美營運業務的行政命令，更有47%的受訪者表示對TikTok持「負面印象」。

根據《路透》 報導，今（31日）公布的最新民調針對全美1349名成年受訪者進行調查，發現有40%的人支持川普最近針對TikTok的行政命令，30%表示反對，30%的人表示不知道有此項行政命令。

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民調顯示，決定支持與否的關鍵因素主要在於政黨傾向，因有許多同意川普行政命令的人坦言自己對TikTok其實不太了解。舉例而言，有69%的共和黨支持者表示其支持川普的行政命令，但僅有32%的共和黨支持者表示熟悉TikTok。

報導中提到，數據表明大多數的美國人對於TikTok僅有粗淺的了解，美國民調公司的首席分析師進一步說明，這種消極的態度可能是出自於大眾對TikTok的負面輿論及日益緊張的美中關係所導致的結果。

首席分析也坦言「很明顯的，TikTok已經政治化了」。TikTok在美國及全球以歌舞短影片的形式吸引了現代的青少年目光，但隨著美中關係的惡化，TikTok與其中國政府的密切關係也受到了美國官方的關注。川普表示，TikTok正在向美國使用者收集大量的使用者個資，具有潛在的國家安全風險，已下令必須在9月15日限期內出售在美的營運業務，否則將無法與美國企業及個人進行交易。

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