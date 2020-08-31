加拿大反種族主義示威延燒 首任總理雕像被拉下「斷頭」

加拿大反種族主義示威者29日在蒙特婁市中心拉下首任總理麥克唐納的雕像，強烈撞擊也導致雕像頭部斷裂。（圖擷自推特）

2020-08-31 15:05:11

〔即時新聞／綜合報導〕全球各國的反種族主義示威延燒，加拿大29日魁北克蒙特婁（Montreal）市中心再爆發示威遊行，抗議種族主義和警察暴行，示威者更以繩索拉下加拿大首任總理麥克唐納（John Alexander Macdonald）的雕像，雕像也因為強烈撞擊頭部斷裂。

綜合外媒報導，麥可唐納被認為是「白人至上主義者」，多次侵害原住民權益，過去推動寄宿學校等「文化滅絕」政策受到大眾批評。因此麥克唐納的雕像也經常成為示威者攻擊的目標，多次被噴漆、塗鴉。

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警方表示，尚未逮捕任何人，正在針對相關事件展開調查。蒙特婁政府團隊則在30日清晨將倒下的雕像暫時撤離現場。

蒙特婁原住民婦女保護單位主任庫塞特（Nakuset）則質疑，推倒雕像的行為帶來正面影響的可能。庫塞特指出，示威者清楚了解麥可唐納曾對原住民造成的傷害，但推倒雕像要如何實質幫助原住民，如何幫助那些受麥可唐納影響的人。

魁北克省長勒戈（François Legault）譴責示威者的行為「不可接受」，無論民眾對於麥可唐納的看法為何，摧毀歷史的一部分並非有效的解決方案。蒙特婁市長普蘭特（Valérie Plante）也批評蓄意破壞的行為，並提到將與專家討論與合作，以保護雕像。

加拿大反種族主義示威者29日在蒙特婁市中心拉下首任總理麥克唐納的雕像，強烈撞擊也導致雕像頭部斷裂。（圖擷自推特）

加拿大反種族主義示威延燒，首任總理麥克唐納的雕像經常成為示威者目標。（法新社資料照）

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