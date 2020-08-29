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    川普造勢嗆示威者「暴徒」 華府舉行反種族主義遊行

    美國總統川普在新罕布夏州的競選活動中，怒批27日聚集在白宮外的示威者是「暴徒」。（歐新社）

    美國總統川普在新罕布夏州的競選活動中，怒批27日聚集在白宮外的示威者是「暴徒」。（歐新社）

    2020-08-29 11:03:46

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）28日在新罕布夏州的造勢活動中，怒嗆前一晚在白宮抗議的民眾是「暴徒」，試圖打斷自己的提名演說。示威民眾28日則在華府進行大規模遊行，譴責種族主義。

    綜合外媒報導，川普27日在白宮正式接受共和黨提名，發表長達70分鐘的演說，反川普者同時在白宮外進行示威，演說期間不時傳出喇叭聲響，川普隔天前往新罕布夏州進行競選活動，再嗆示威者「暴徒」，並稱肯塔基州參議員保羅（Rand Paul）離開白宮時，被示威者包圍更面臨生命威脅。

    參議員保羅表示，自己在白宮附近遭到上百名「憤怒暴民」襲擊，警察營救後才得以脫身。川普指出，若非警方剛好在場，保羅與妻子當時的狀態可能非常糟糕，甚至可能已經死亡。川普怒批，這些民眾並非示威者，而是「無政府主義者」、「煽動者」、「暴徒」、「掠奪者」。

    成千上萬的示威者28日則聚集在華府，進行大規模遊行，譴責近期頻傳的種族歧視事件。8月28日也是美國非裔民權領袖金恩博士（Martin Luther King Jr.）在1963年發表歷史性演說《我有一個夢想》（I Have a Dream）的日子。

    自從非裔男子佛洛伊德（George Floyd）5月被警方壓頸致死後，美國各城市頻頻發生示威遊行，抗議警察暴行和種族主義。非裔男子布雷克（Jacob Blake）23日被警方連開7槍，導致下身癱瘓，再讓美國各州爆發新一波示威行動。

    肯塔基州參議員保羅與妻子27晚間離開白宮時被示威民眾包圍。（路透）

    肯塔基州參議員保羅與妻子27晚間離開白宮時被示威民眾包圍。（路透）

    大批民眾28日聚集在華府舉行反種族主義遊行。（法新社）

    大批民眾28日聚集在華府舉行反種族主義遊行。（法新社）

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