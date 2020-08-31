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    白羅斯10萬人上街抗議選舉不公 警封道強抓2百餘人、百名記者受害

    超過10萬示威者在當地時間30日集結在白羅斯首都明斯克的中央獨立廣場，要求總統下台。（美聯社）

    超過10萬示威者在當地時間30日集結在白羅斯首都明斯克的中央獨立廣場，要求總統下台。（美聯社）

    2020-08-31 10:39:56

    〔即時新聞／綜合報導〕白羅斯抗議總統大選舞弊已持續3週，在當地時間30日有超過10萬人走上街頭，要求獨裁總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）下台，政府則出動大批警力鎮壓、封鎖遊行路線後，強逮超過200名示威者。另有多家外國媒體抗議旗下駐地記者的記者證在示威前一天無故被取消，阿爾巴尼亞總理兼歐安組織主席拉馬（Edi Rama）更爆估計有超過100名記者被拘留、驅逐出境，或被暴力對待。

    綜合外媒報導，超過10萬抗議民眾在當地時間30日，同時也是獨裁總統盧卡申科66歲生日這天，集結在首都明斯克的中央獨立廣場，要求總統下台。示威開始前，鎮暴警察封鎖路線，阻止民眾前進，隨即大批黑衣警察下車逮捕示威者，雖官方報告僅逮捕125人，但人權組織維亞斯納（Viasna）指被捕人數超過240人。儘管政府大動作逮捕下馬威，不過示威者仍未屈服，改道至總統府附近聚集，高喊「自由」。

    白俄羅斯記者協會（BAJ）指出，19名來自不同媒體機構的白俄羅斯記者的許可證都被註銷，多名記者被驅逐出境，在27日晚上，約50名記者被鎮暴警察以檢查文件為名，強行拘留數小時，而阿爾巴尼亞總理兼歐安組織主席拉馬（Edi Rama）更爆估計有超過100名記者在示威活動期間被拘留、驅逐出境，或被暴力對待。

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