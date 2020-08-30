捷克訪問團抵台灣 《美聯社》：提供動力抵抗北京外交孤立

捷克參議院議長韋德齊（前排右）今日率訪問團飛抵台灣，引起中國痛批；《美聯社》分析指出，捷克訪問團為台灣抵抗北京外交孤立提供動力。（記者姚介修攝）

2020-08-30 22:44:59

〔即時新聞／綜合報導〕捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）今（30）日率訪問團飛抵台灣，引起中國痛批是「卑劣的行徑」，並表達強烈譴責與堅決反對；對此，《美聯社》報導指出，捷克訪問團為台灣抵抗北京外交孤立提供動力。

《美聯社》以「不顧中國反對，捷克代表團抵達台灣」（Defying China, Czech delegation arrives in Taiwan）為題，報導指出，中國外交部發言人趙立堅27日痛批，捷克個別政客蓄意破壞中捷關係政治基礎，「中方譴責這種卑劣的行徑，敦促捷方恪守一個中國原則，正確慎重處理涉台有關問題」。

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中國駐捷克大使館今（30）日也跳腳指稱，韋德齊來台「出於個人政治算計」，不顧中捷關係及「無視捷克主流民意」，批韋德齊「侵犯中國國家主權和領土完整」，並再次跳針痛罵中方對此強烈譴責與堅決反對。

報導寫道，中國聲稱台灣是自己的領土，不斷加強外交壓力使台灣的正式盟友減少到僅剩15個，其中大多數是太平洋、中美洲和加勒比海小國；台灣強健的民主制度和公民自由防衛與中國的一黨專制政治體系形成鮮明對比，這使歐洲許多政治人物回想起蘇聯在冷戰期間聯對東歐的支配。

報導還指出，韋德齊將與台灣總統蔡英文進行會晤，蔡英文因台灣獨立的主張受到中國政府憎恨，前議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）的猝逝促使韋德齊決定出訪台灣；而台灣的高科技公司是捷克的主要投資者，韋德齊訪台在某種程度上，降低中國對捷克的經濟槓桿。

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