日本擬9/17選出新首相 新內閣同日上路
〔中央社〕日本首相安倍晉三已表明辭意，日本產經新聞報導，目前已知執政的自民黨正協調9月17日召集臨時國會選出新任首相，「後安倍時期」的新內閣預計也將在同日上路。
兼任自民黨總裁的安倍晉三28日舉行記者會說明，因為舊疾潰瘍性大腸炎復發，認為自己在治療期間無法以充分體力行使職務表明辭意，但有鑑於當前防疫工作為重中之重，所以在下一任首相選出前，會繼續行使職務。日本政壇進入「後安倍時期」。
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日本時事通信社也報導，自民黨幹部透露，已在協調9月17日召集臨時國會，並在參眾兩院進行「首相指名選舉」。
日本國會會期分為常會、臨時會、特別會，但一般習慣稱為通常國會、臨時國會及特別國會。
待安倍請辭後由於內閣總理大臣（首相）出缺，依據日本國憲法第67條規定，需在國會「指名」（指定）一名國會議員擔任首相，稱為「首相指名選舉」。由於自民黨目前在參眾兩院都握有席次優勢，自民黨新任總裁將在國會被指名為第99任首相。
自民黨主席稱為「總裁」，在這次首相選舉前，自民黨將在9月15日前完成新任總裁選舉。安倍這次是在任期中請辭，所以新總裁任期只會到安倍原先任期的2021年9月止。