日本擬9/17選出新首相 新內閣同日上路

人們在日本東京新宿路過的電視牆上觀看日本首相安倍晉三宣布辭職的消息。（歐新社）

2020-08-30 17:54:52

〔中央社〕日本首相安倍晉三已表明辭意，日本產經新聞報導，目前已知執政的自民黨正協調9月17日召集臨時國會選出新任首相，「後安倍時期」的新內閣預計也將在同日上路。

兼任自民黨總裁的安倍晉三28日舉行記者會說明，因為舊疾潰瘍性大腸炎復發，認為自己在治療期間無法以充分體力行使職務表明辭意，但有鑑於當前防疫工作為重中之重，所以在下一任首相選出前，會繼續行使職務。日本政壇進入「後安倍時期」。

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日本時事通信社也報導，自民黨幹部透露，已在協調9月17日召集臨時國會，並在參眾兩院進行「首相指名選舉」。

日本國會會期分為常會、臨時會、特別會，但一般習慣稱為通常國會、臨時國會及特別國會。

待安倍請辭後由於內閣總理大臣（首相）出缺，依據日本國憲法第67條規定，需在國會「指名」（指定）一名國會議員擔任首相，稱為「首相指名選舉」。由於自民黨目前在參眾兩院都握有席次優勢，自民黨新任總裁將在國會被指名為第99任首相。

自民黨主席稱為「總裁」，在這次首相選舉前，自民黨將在9月15日前完成新任總裁選舉。安倍這次是在任期中請辭，所以新總裁任期只會到安倍原先任期的2021年9月止。

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