為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    日本擬9/17選出新首相 新內閣同日上路

    人們在日本東京新宿路過的電視牆上觀看日本首相安倍晉三宣布辭職的消息。（歐新社）

    人們在日本東京新宿路過的電視牆上觀看日本首相安倍晉三宣布辭職的消息。（歐新社）

    2020-08-30 17:54:52

    〔中央社〕日本首相安倍晉三已表明辭意，日本產經新聞報導，目前已知執政的自民黨正協調9月17日召集臨時國會選出新任首相，「後安倍時期」的新內閣預計也將在同日上路。

    兼任自民黨總裁的安倍晉三28日舉行記者會說明，因為舊疾潰瘍性大腸炎復發，認為自己在治療期間無法以充分體力行使職務表明辭意，但有鑑於當前防疫工作為重中之重，所以在下一任首相選出前，會繼續行使職務。日本政壇進入「後安倍時期」。

    日本時事通信社也報導，自民黨幹部透露，已在協調9月17日召集臨時國會，並在參眾兩院進行「首相指名選舉」。

    日本國會會期分為常會、臨時會、特別會，但一般習慣稱為通常國會、臨時國會及特別國會。

    待安倍請辭後由於內閣總理大臣（首相）出缺，依據日本國憲法第67條規定，需在國會「指名」（指定）一名國會議員擔任首相，稱為「首相指名選舉」。由於自民黨目前在參眾兩院都握有席次優勢，自民黨新任總裁將在國會被指名為第99任首相。

    自民黨主席稱為「總裁」，在這次首相選舉前，自民黨將在9月15日前完成新任總裁選舉。安倍這次是在任期中請辭，所以新總裁任期只會到安倍原先任期的2021年9月止。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    梅莎後是「海神」？ 吳德榮：下半週熱擾動是否成颱待觀察
    2020-08-30 16:24

    梅莎後是「海神」？ 吳德榮：下半週熱擾動是否成颱待觀察
    在冊倖存者剩16人！ 南韓97歲慰安婦逝世 曾在台當慰安婦
    2020-08-30 12:38

    在冊倖存者剩16人！ 南韓97歲慰安婦逝世 曾在台當慰安婦
    2022建設豐收年 安坑地王熱銷破6成

    2022建設豐收年 安坑地王熱銷破6成
    安倍左右手！「令和大叔」官房長官菅義偉表態競選繼任
    2020-08-30 11:31

    安倍左右手！「令和大叔」官房長官菅義偉表態競選繼任
    好害羞！日本東京出現「透明廁所」 原來是由建築奇才打造
    2020-08-30 10:39

    好害羞！日本東京出現「透明廁所」 原來是由建築奇才打造
    武漢肺炎》連續4日破800例！ 日本29日增845例、11死
    2020-08-30 10:14

    武漢肺炎》連續4日破800例！ 日本29日增845例、11死
    國際今日熱門
    2020-08-29 20:15

    意圖滅絕蒙古族文化 內蒙古政府政令引發抗議

    2020-08-29 21:24

    共和黨大會只見阿札爾戴口罩！ 網友激讚：最佳衛教

    2020-08-29 19:11

    疫情源頭沒在怕？ 武漢街頭「野生青蛙擺滿地」網罵翻

    2020-08-29 19:34

    美豬牛開放》美方一致肯定！「口譯哥」趙怡翔指出重點在此

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播