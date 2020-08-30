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    在冊倖存者剩16人！ 南韓97歲慰安婦逝世 曾在台當慰安婦

    圖為南韓為慰安婦受害者所建立的慰安婦少女銅像，又稱和平少女像。（路透）

    圖為南韓為慰安婦受害者所建立的慰安婦少女銅像，又稱和平少女像。（路透）

    2020-08-30 12:38:57

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓慰安婦受害者援助團體「正義記憶連帶」（정의기억연대）今日指出，日軍二戰的南韓「慰安婦」受害倖存者李莫達（이막달，音譯）於昨日以97歲高齡逝世。李莫達於17歲時遭日人拐騙至台灣一處「慰安所」，直到二戰結束才返回故鄉；對於慰安婦議題，她曾多次出席相關活動，也曾在國際上要求日軍針對此事道歉。現南韓登記在冊的倖存者僅剩16人。

    綜合媒體報導，「正義記憶連帶」今日公布「慰安婦」受害倖存者李莫達逝世消息；1923年出生、97歲的她生前因腰部受傷至療養院休養，休養期間逐漸恢復健康，直到昨日晚間病逝於釜山。

    「正義記憶連帶」指出，李莫達出生於日殖朝鮮慶尚南道河東郡一帶，在1940年、約17歲時，遭到2名日人以「幫妳找份待遇不錯的工作」等名義跟蹤並拐騙至台灣，在一間日軍部隊慰安所充當慰安婦。1945年，日本戰敗，李莫達獨自搭乘軍用醫療船回到南韓釜山。

    2005年，李莫達向政府申告自己曾為二戰慰安婦受害者，此後多次參與慰安婦相關人權議題活動，曾出席「要求解決日本軍『慰安婦』問題的定期水曜示威」（수요시위）運動，亦曾赴國外陳述受害經歷，爭取日軍對二戰期間強徵慰安婦一事道歉。

    李莫達的逝世，使南韓登記在冊的慰安婦受害倖存者人數降至16人。

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