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    武漢肺炎》連續4日破800例！ 日本29日增845例、11死

    日本29日全境新增845例確診病例、11例死亡病例，為連續第4日維持800例以上。圖為東京池袋車站一景。（歐新社）

    日本29日全境新增845例確診病例、11例死亡病例，為連續第4日維持800例以上。圖為東京池袋車站一景。（歐新社）

    2020-08-30 10:14:36

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續影響日本；據統計，日本29日全境新增845例確診病例、11例死亡病例，為連續第4日維持800例以上。各地區病例數增幅仍以東京都最多，29日單日新增達247例，累計病例數達2萬569例；大阪府單日新增近百例，達90例；日本境內確診病例數第3多的神奈川縣則睽違7日再度新增破百，為106例。

    根據《NHK》報導，綜合日本全境29日病例，共增845例確診，另增11例死亡病例，分別為愛知、福岡縣各3例、神奈川縣2例，埼玉、滋賀、岐阜縣各1例；日本境內累計病例達6萬8200例（含郵輪「鑽石公主號」案確診病例712例），累計死亡病例達1285例（含郵輪「鑽石公主號」案死亡病例13例）。重症病例方面較昨日再增3例，累計共230例。

    觀察各地病例方面，累計確診數在4000例以上的地區，包含東京都、大阪府、神奈川、愛知、福岡縣等5個地區。東京都昨日單日新增逾200例，累計病例達2萬569例，仍為日本唯一確診病例數破萬的地區；大阪府單日新增降回百例以下，新增90例，累計病例數來到8339例。

    神奈川、愛知、福岡縣確診病例數各別累計超過4000例，值得留意的是，神奈川縣繼本月22日的101例紀錄後，單日病例數再度破百，29日新增達106例，詳細累計病例為4847例，累計病例數為日本第3。

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