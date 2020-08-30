黑人男被誣陷強姦白人女 坐牢44年後推翻判決重獲自由

美國非裔男子朗（Ronnie Long）被指控性侵白人女子，坐冤獄44年後終於推翻判決走出牢房，但當年20歲的年輕小夥子如今已成鬍鬚斑白的64歲老人。圖為朗2007年時在矯正所走廊留影。（美聯社）

2020-08-30 11:31:59

〔即時新聞／綜合報導〕美國非裔男子朗（Ronnie Long）被指控性侵白人女子，由白人組成的陪審團於1976年認定他犯有強姦和竊盜罪，最後朗被法官判處無期徒刑，朗對此始終不願認罪，終於在坐牢44年後推翻判決走出牢房，但當年20歲的年輕小夥子如今已成鬍鬚斑白的64歲老人。

據《CNN》報導，朗被指控於1976年4月25日，在北卡羅來納州康科德市強暴了54歲的白人婦女，當時的文件顯示，受害者指稱嫌犯闖入她家中對她施暴，案發大約2週後，警方要求她前來指認犯人，結果女子一口咬定就是朗對她伸出狼爪。

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此案開庭後，陪審團全是白人，檢方的每個證人也都是白人，被告這一方的證人則都是黑人，這正是北卡州在1970年代的種族問題縮影，最後朗毫無疑問地被判有罪

朗入獄後始終堅持自己是清白的，多年來一直為自由而戰，結果犯罪現場的精液樣本和指紋被發現和朗不相符。接受上訴的美國第四巡迴上訴法院法官沙克（Stephanie Thacker），痛斥當年警察故意隱藏重大證據的行為。

朗的律師、美國杜克大學法學教授傑米·劉（Jamie Lau）感嘆，由於執法單位的欺騙行為，使得朗和當年的律師無法將這些證據提供給陪審團，也害得朗坐了44年冤獄。

不過，聯邦法院雖然推翻判決，但並未駁回針對朗的指控，因此之後還要由下級法院重新審理性侵案。對此，傑米·劉強調他們充滿信心，畢竟沒有任何證據表明朗曾犯下這些罪行。

朗在出獄後，透露自己重獲自由的第一頓飯想吃通心粉和起司、牛肋排、沙拉、檸檬水，能夠和親友重聚也讓他感到相當開心。

不過，對朗來說，最痛的痛是母親沒能活到他出來的那一天。朗的媽媽大約在6個星期之前去世，她死前呢喃說著：「朗還沒回家嗎？」

1976年的朗。（美聯社）

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