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    為何不離開香港？ 黃之鋒凜然：得有人維持抗爭氣勢！

    前香港眾志秘書長黃之鋒接受英國《金融時報》專訪。問及為何不離港，他回答要戰鬥到最後一刻！（資料照。記者朱沛雄攝）

    前香港眾志秘書長黃之鋒接受英國《金融時報》專訪。問及為何不離港，他回答要戰鬥到最後一刻！（資料照。記者朱沛雄攝）

    2020-08-29 19:53:44

    〔即時新聞／綜合報導〕中共強行讓「港版國安法」上路，搞得香港全城人人自危，也迫使不少社運人士流亡海外，可選擇繼續留在香港抗爭奮鬥的志士也不在少數，前香港眾志秘書長黃之鋒就是其中之一。英國《金融時報》日前就專訪黃之鋒，問及為何不離港，和其他人一樣透過其他管道幫助香港？黃之鋒凜然表示，香港本地的抗爭氣勢不能被削弱，希望戰鬥到最後一刻！

    《金融時報》28日刊登對黃之鋒的專訪，黃之鋒昨深夜也在臉書上分享訪問內容。談話中提到香港被名為「港版國安法」的陰霾壟罩，不少抗爭志士選擇出走海外，難道黃之鋒不擔心自己的人身安全？對此他表示，「被捕與否，似乎只是時間問題，保障我個人安全的時間，可能已在倒數。」回答中似乎已有覺悟。

    但黃之鋒表示，這段日子不少外國記者都會問他「你準備好了嗎？」坦言「若有人說準備好的話，根本也肯定是騙人的，試問怎可能有人會準備好在北京的黑牢被判終身監禁。」黃之鋒直言，在港版國安法刊憲，即6月30日深夜11點之後，「我非常肯定香港已不再是香港了，但為何不試圖離開，我也一再說明：『除了希望戰鬥到最後一刻，我相信保持香港本地抗議氣勢確實很重要。』」

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