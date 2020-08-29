安倍晉三將請辭 川普：致上最高敬意

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日本首相安倍晉三因為健康問題將辭去職務，美國總統川普表示他要向安倍致上最高的敬意。圖為川普和安倍去年在聯合國大會上見面。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕日本首相安倍晉三因為身體健康問題將辭去職務，等到新首相選出後就會交棒。對此，美國總統川普表示他要向安倍致上最高的敬意。
據《路透》報導，川普透露，安倍晉三是他的好朋友，對於安倍因為個人健康必須請辭一事他感到相當難過。川普說，安倍真的是深愛著日本，他預計之後會打電話給安倍好好聊一聊。
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