為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》美國現首例「二次感染」 相隔1個月症狀更嚴重

    繼香港、荷蘭、比利時後，美國也出現國內首例二次感染病例。（美聯社）

    繼香港、荷蘭、比利時後，美國也出現國內首例二次感染病例。（美聯社）

    2020-08-29 13:49:45

    〔即時新聞／綜合報導〕繼香港發現全球首例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）二次感染病例後，美國近日有研究報告指出，美國也出現國內首例二次感染病例，患者康復約1個月後又被不同的病毒株感染，且第二次感染的症狀更為嚴重。

    綜合外媒報導，美國內華達大學雷諾分校醫學院與內華達州公衛實驗室的研究報告指出，內華達州1名25歲患者4月確診感染武漢肺炎，當時他僅有咳嗽等輕微症狀，隨後於4月27日左右康復，二採陰性。不過，他在5月31日又出現症狀，5天後甚至嚴重到必須住院使用氧氣治療，此時他再度確診感染武漢肺炎。

    研究人員最初懷疑是這名患者體內殘存的病毒發生變異，才導致他二度感染；但這個假設最終被推翻，因為患者2次感染的病毒株差異過大，幾乎不可能短時間內就在患者體內變異而成，也足以證明患者是先後被2種不同的病毒株感染。不過研究人員強調，這樣二次感染的情況非常少見。

    各國專家都預期人們感染武漢肺炎後會產生某種程度的免疫力，但沒人確知這樣的免疫力能持續多久。如今香港、荷蘭、比利時、美國等地都出現二次感染病例，顯示感染武漢肺炎無法為患者帶來完全的免疫力，這樣的發現將可能對疫苗研發帶來影響。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    港、荷、比傳2度染疫 陳時中：武肺恐將流感化／不同病毒株可能重複感染 康復後未必終身免疫
    2020-08-26 05:30

    港、荷、比傳2度染疫 陳時中：武肺恐將流感化／不同病毒株可能重複感染 康復後未必終身免…
    武漢肺炎》警訊！荷蘭、比利時也出現二次感染個案
    2020-08-25 16:04

    武漢肺炎》警訊！荷蘭、比利時也出現二次感染個案
    新潤心建築五大升級 專屬餐飲服務到社區

    新潤心建築五大升級 專屬餐飲服務到社區
    港男二度中鏢成全球首例 港專家：顯示武肺無終身免疫
    2020-08-25 11:46

    港男二度中鏢成全球首例 港專家：顯示武肺無終身免疫
    武漢肺炎》33歲港男為全球「二次感染」首例 遭不同病毒株攻擊
    2020-08-24 19:52

    武漢肺炎》33歲港男為全球「二次感染」首例 遭不同病毒株攻擊
    秒看開學生存攻略！買筆電送Vans

    秒看開學生存攻略！買筆電送Vans
    國際今日熱門
    2020-08-28 14:18

    安倍晉三驚傳辭首相！外媒點名4位繼任人選

    2020-08-28 15:17

    疑中印衝突犧牲解放軍墓碑照曝光 中官方轉發悼念「出包」急刪網傻眼

    2020-08-28 14:46

    安倍將待自民黨選出新總裁後辭職 接任人選麻生、菅義偉呼聲高

    2020-08-28 16:05

    華春瑩PO「章魚圖」嗆美國！網友諷刺：這是中國吧

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播