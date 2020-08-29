武漢肺炎》美國現首例「二次感染」 相隔1個月症狀更嚴重

繼香港、荷蘭、比利時後，美國也出現國內首例二次感染病例。（美聯社）

2020-08-29 13:49:45

〔即時新聞／綜合報導〕繼香港發現全球首例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）二次感染病例後，美國近日有研究報告指出，美國也出現國內首例二次感染病例，患者康復約1個月後又被不同的病毒株感染，且第二次感染的症狀更為嚴重。

綜合外媒報導，美國內華達大學雷諾分校醫學院與內華達州公衛實驗室的研究報告指出，內華達州1名25歲患者4月確診感染武漢肺炎，當時他僅有咳嗽等輕微症狀，隨後於4月27日左右康復，二採陰性。不過，他在5月31日又出現症狀，5天後甚至嚴重到必須住院使用氧氣治療，此時他再度確診感染武漢肺炎。

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研究人員最初懷疑是這名患者體內殘存的病毒發生變異，才導致他二度感染；但這個假設最終被推翻，因為患者2次感染的病毒株差異過大，幾乎不可能短時間內就在患者體內變異而成，也足以證明患者是先後被2種不同的病毒株感染。不過研究人員強調，這樣二次感染的情況非常少見。

各國專家都預期人們感染武漢肺炎後會產生某種程度的免疫力，但沒人確知這樣的免疫力能持續多久。如今香港、荷蘭、比利時、美國等地都出現二次感染病例，顯示感染武漢肺炎無法為患者帶來完全的免疫力，這樣的發現將可能對疫苗研發帶來影響。

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