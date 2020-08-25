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    武漢肺炎》警訊！荷蘭、比利時也出現二次感染個案

    香港、荷蘭及比利時相繼證實出現二度感染武肺的患者。（歐新社）

    香港、荷蘭及比利時相繼證實出現二度感染武肺的患者。（歐新社）

    2020-08-25 16:04:33

    〔編譯陳成良／綜合報導〕繼香港發現全球首例二次感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）個案後，荷蘭與比利時也證實相繼傳出二次感染個案，顯示患者康復後會再感染，未必終身免疫！

    此前，菲律賓內政部長愛德華多傳出疑似二度中鏢，中國也曾傳出疑似案例，不過《路透》25日在報導中解釋，真正的二度感染，必須對兩次感染的病毒進行基因比對測試，以判定兩次感染到的病毒是否出現細微變化，才可判定為二次感染，前述香港、荷蘭與比利時的個案，均可判定為真正的二次感染。

    報導引述荷蘭公共電視台（NOS）報導，證實了荷蘭與比利時都出現二度感染的患者，其中荷蘭的病例是一個免疫力弱的老年人，比利時的患者症狀輕微。

    荷蘭權威病毒學家吉柏曼斯（Marion Koopmans）告訴NOS：「有些人突然二度感染，我並不感到緊張，重要的是這種情況是否經常出現。」

    此前，香港大學團隊25日發現，一名曾感染武肺並康復的患者，4 個半月後赴歐洲旅遊完再次確診，是全球首例被證實重複感染的病例。

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