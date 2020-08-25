為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    港男二度中鏢成全球首例 港專家：顯示武肺無終身免疫

    港大微生物系團隊近日發現全球首例二次感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）個案。示意圖。（法新社）

    港大微生物系團隊近日發現全球首例二次感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）個案。示意圖。（法新社）

    2020-08-25 11:46:28

    〔即時新聞／綜合報導〕港大微生物系團隊近日發現全球首例二次感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）個案。1名33歲男子3月底確診、4月中康復出院，本月經英國赴西班牙旅遊，未料返港後再被驗出陽性。港媒今援引團隊成員、臨床副教授杜啟泓說法，他指稱此案顯示武肺可能「無終身免疫」，同時憂心群體免疫策略無用。

    《香港電台》報導，杜啟泓表示，這次是首度有證據證明患者康復後會再感染，未必終身免疫，其他患者也有可能康復再染疫，擔心群體免疫策略可能無用，防疫工作受影響。

    報導指出，杜啟泓指出，經比對患者首次、再感染病毒基因，發現屬不同基因分支，也有24處相異，意味2次感染由不同病毒引起、第2次感染非首次感染的病毒殘留。且將所得病毒基因排序與全球資料比較，發現他首次感染的病毒基因排序，與3月病毒相似，這一次則是近似於7、8月歐洲發現的病毒。

    報導提到，杜啟泓提及，病毒會不停改變，但目前對武肺病毒僅認識數月，難以評估未來有疫苗時，效用是否會受影響，至於民眾有無需要頻繁接種，仍待蒐集更多數據進行研究。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》香港今新增確診9人 睽違50多天回歸個位數
    2020-08-24 23:00

    武漢肺炎》香港今新增確診9人 睽違50多天回歸個位數
    武漢肺炎》33歲港男為全球「二次感染」首例 遭不同病毒株攻擊
    2020-08-24 19:52

    武漢肺炎》33歲港男為全球「二次感染」首例 遭不同病毒株攻擊
    振興退休金！存基金選這兩檔績優生

    振興退休金！存基金選這兩檔績優生
    武漢肺炎》支援香港進行普篩惹質疑 中共官媒竟威脅撂狠話
    2020-08-23 23:55

    武漢肺炎》支援香港進行普篩惹質疑 中共官媒竟威脅撂狠話
    武漢肺炎》受輿論質疑 港府急稱：採檢樣本絕不會送中
    2020-08-23 22:07

    武漢肺炎》受輿論質疑 港府急稱：採檢樣本絕不會送中
    國際今日熱門
    2020-08-24 12:29

    川普再度警告：一旦拜登當選 中國就會擁有美國

    2020-08-24 13:16

    軍情動態》落實伊拉克撤軍計畫 以美國為首的聯軍撤出塔吉基地

    2020-08-24 13:38

    武漢肺炎》可怕！南韓光化門集會確診者 一度失去聯繫

    2020-08-24 13:36

    連兩週進出醫院引發關注 日首相安倍晉三出面回應了

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播