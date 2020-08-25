港男二度中鏢成全球首例 港專家：顯示武肺無終身免疫

港大微生物系團隊近日發現全球首例二次感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）個案。示意圖。（法新社）

2020-08-25 11:46:28

〔即時新聞／綜合報導〕港大微生物系團隊近日發現全球首例二次感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）個案。1名33歲男子3月底確診、4月中康復出院，本月經英國赴西班牙旅遊，未料返港後再被驗出陽性。港媒今援引團隊成員、臨床副教授杜啟泓說法，他指稱此案顯示武肺可能「無終身免疫」，同時憂心群體免疫策略無用。

《香港電台》報導，杜啟泓表示，這次是首度有證據證明患者康復後會再感染，未必終身免疫，其他患者也有可能康復再染疫，擔心群體免疫策略可能無用，防疫工作受影響。

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報導指出，杜啟泓指出，經比對患者首次、再感染病毒基因，發現屬不同基因分支，也有24處相異，意味2次感染由不同病毒引起、第2次感染非首次感染的病毒殘留。且將所得病毒基因排序與全球資料比較，發現他首次感染的病毒基因排序，與3月病毒相似，這一次則是近似於7、8月歐洲發現的病毒。

報導提到，杜啟泓提及，病毒會不停改變，但目前對武肺病毒僅認識數月，難以評估未來有疫苗時，效用是否會受影響，至於民眾有無需要頻繁接種，仍待蒐集更多數據進行研究。

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