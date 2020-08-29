人體植入晶片曝光！馬斯克展示會上用美豬秀成果

馬斯克秀出可植入人體的晶片。（法新社）

2020-08-29 11:19:24

〔即時新聞／綜合報導〕有現實版「鋼鐵人」之稱的伊隆馬斯克（Elon Musk），除了以電動車特斯拉和太空公司Space X享譽全球外，他同時也積極發展「人機介面」科技。在今日的發表會中，馬斯克秀出了硬幣大小，可植入人類頭皮下的人機介面晶片，並在現場透過植入晶片的豬隻展示研發成果。

馬斯克在2016年共同創辦神經科技公司「Neuralink」，致力於將含有數千電極的無線晶片植入人體中，有助於治療阿茲海默症或脊椎損傷等與神經有關的病症，終極目標則是讓人類與人工智慧（AI）融為一體。馬斯克表示，可植入式裝置可解決許多問題，包括記憶力喪失、聽覺喪失及失眠等。

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發表會中，馬斯克拿出了實體植入式晶片，約一個硬幣大小，並把三隻各植入2枚晶片兩個月的小豬帶到現場，透過Neuralink的儀器觀測到小豬在活動時的大腦反應。瑪斯克強調，小豬們非常健康且開心，與一般的豬隻毫無差異，藉由晶片數據，公司能夠精準預測牠們的肢體動作。Neuralink的首波人體試驗將目標放在治療麻痺和癱瘓症狀，但沒有提供確切時程。

馬斯克還提到，今日的成果展示目的是在「徵才」，而非募資。Neuralink至今已獲得1.58億美元的資金，其中1億美元是由馬斯克本人出資，員工約有100人。馬斯克屢次對AI可能產生的威脅提出警告，他認為，人機介面除了醫療上的突破，也能夠確保人類在未來世界與AI的共存。

談到人機介面的願景，馬斯克預言「未來將變得很詭譎，你將能夠儲存和重播自己的記憶，甚至能下載至新的身體或機械裝置上，聽起來很像影集《黑鏡》的故事。」

發表會上以植入晶片的小豬展示實驗成果。（圖片擷取自Neuralink的Youtube）

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