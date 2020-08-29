讓人類獲得「超人力量」 馬斯克今展示「人機介面」科技

人機介面科技應用演示。（圖片擷取自Neuralink的Youtube）

2020-08-29 08:00:37

〔即時新聞／綜合報導〕身兼電動車大廠特斯拉、太空公司SpaceX執行長的伊隆馬斯克（Elon Musk），如今再有新突破，那就是他所聯合創辦的另一間神經科技公司「Neuralink」，在今日進行人機介面展示。

Neuralink於2017年創辦，致力於研發大腦人機互動介面，是能夠讓人類獲得超人般能力的科技應用，相關影視作品包含日本知名動畫《攻殼機動隊》及好萊塢電影《阿凡達》等。人類測試已在去年展開，並於當地時間週五舉行成果發表會。

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人機介面能夠允許人類不用動手，只要透過神經便能「心控」手機、電腦等科技產品。馬斯克認為，為避免人工智慧（AI）成為毀滅世界的強大力量，人類自己必須與AI融為一體。

Neuralink在最近一次超過一年的進度更新中，指出在猴子身上所進行的實驗中，成功地運用猴腦控制電腦操作；Neuralink另建造了一台神經手術機器人，聲稱每分鐘可在腦部插入192個電極導線。

美國匹茲堡大學復健醫學助理教授Jennifer Collinger表示，馬斯克所做的事情在醫學科技的艱困環境中極具破壞性，「Neuralink有著龐大的資源和專業科學團隊、工程師及臨床醫師等往目標邁進，這些因素帶來了巨大的可能性。」

但Collinger強調，即便如此，醫療器械的發展仍需要花費大量的時間，安全性的確保則是最高準則，認為整個過程會比團隊所預期的還要久。

伊隆馬斯克。（美聯社）

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