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    黃之鋒曬吳乃德贈書遭中國小粉紅出征！ 網笑喊：瘋湧而出

    香港民運人士黃之鋒今日公開向台灣學者吳乃德（見圖）致謝其贈書《台灣最好的時刻，1977-1987》，並宣示「香港加油，台灣加油，一起努力」。（資料照）

    香港民運人士黃之鋒今日公開向台灣學者吳乃德（見圖）致謝其贈書《台灣最好的時刻，1977-1987》，並宣示「香港加油，台灣加油，一起努力」。（資料照）

    2020-08-28 22:36:44

    〔即時新聞／綜合報導〕香港民運人士黃之鋒今（28）日公開向台灣學者吳乃德致謝其贈書《台灣最好的時刻，1977-1987》，並宣示「香港加油，台灣加油，一起努力」。貼文一出，大批中國小粉紅與藍絲（香港親中派支持者）立即出征怒罵黃之鋒，讓網友紛紛笑喊，「瘋湧而出」、「之鋒有好多五毛兩毛支持」。

    台灣中研院研究員、學者吳乃德近來將其著作《台灣最好的時刻，1977-1987》，致贈與民主派本土政黨「香港眾志」前秘書長黃之鋒，並在書頁寫下，「香港加油，台灣加油，一起努力」。

    《台灣最好的時刻，1977-1987》記述了美麗島事件作為台灣民主化的轉捩點，記錄了台灣從威權獨裁時代走向民主人權價值的歷史，講述台灣人齊心追求民主、力抗威權獨裁者的國家暴力與恐怖統治的歷史記憶，而台灣人延續、擴大民主運動的集體意志，終能匯聚成一股豐沛而無法抵抗的洪流，逼促受到島內、海外時勢夾攻交迫下的獨裁者，在保全自身的顧慮下，最終向台灣人集體的民主思潮退讓。

    對此，黃之鋒今日在臉書發文表示，「感謝曾任中研院研究員的台灣知名學者吳乃德送贈他所撰寫的《台灣最好的時刻》。香港加油，台灣加油，一起努力。」

    貼文一出，台、港網友紛紛留言，「香港加油～」、「台港同行」、「感謝台灣」、「作者是農農（吳怡農）的爸爸，台灣早年犧牲很多的人和家庭才有今天的民主，你們所做的是了不起的事，相信上帝必看顧。」

    另外，大批藍絲與中國小粉紅出征，怒罵黃之鋒吃「米田共」、「等坐監（入獄）啦」、「台灣再加油？再踩一腳油門，就回歸了」、「不知所謂 台灣這麼落後！」、「還信台灣？」對此，網友紛紛笑喊，「瘋湧而出」、「之鋒有好多五毛兩毛支持」、「齊心不變，拒絕分化」。

    黃之鋒該則貼文全文。（圖擷取自臉書＿黃之鋒 Joshua Wong）

    黃之鋒該則貼文全文。（圖擷取自臉書＿黃之鋒 Joshua Wong）

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