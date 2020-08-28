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    入學大考擔憂染疫 印度5000學生線上絕食抗議

    印度下週將有超過200萬名印度學生參加醫學和工科學校的入學考試，5000名學生因擔憂引爆疫情而絕食抗議。（法新社）

    印度下週將有超過200萬名印度學生參加醫學和工科學校的入學考試，5000名學生因擔憂引爆疫情而絕食抗議。（法新社）

    2020-08-28 23:01:42

    〔即時新聞／綜合報導〕印度下週將有超過200萬名印度學生參加醫學和工科學校的入學考試，許多學生擔心此舉可能引發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）感染數增加，週二（25日）有5000名學生在家參與了線上的絕食抗議。

    綜合外媒報導，全印學生協會（All India Students' Association）表示，許多學生為了參與這次考試，必須長途旅行，增加感染風險。許多學生戴上黑色袖章，參與線上絕食抗議，要求政府延後考試時間，直到武漢肺炎感染率下降。

    自8月7日以來，印度每天的單日確診人數都高居全球之冠，目前是僅次於美國和巴西的全球病例數第3多國家。印度今天通報，單日新增7萬7266人感染2019武漢肺炎，累計339萬人確診。

    除了疫情影響，近期印度暴雨洪災不斷，這也造成交通阻礙，國會議員甘地（Rahul Gandhi）表示，「學生對疫情感到擔憂，阿薩姆邦（Assam）和比哈爾邦（Bihar）的交通運輸短缺與洪水也造成問題。」瑞典社會運動家圖恩伯格（Greta Thunberg）也表示，「在武漢肺炎流行期間，要求學生參與國家考試是非常不公平的，而且有將近百萬的人受到了極端洪水的影響。」

    印度最高法院已在週一（24日）駁回延期的請求，並認為若延期將會導致損失慘重。教育部長波赫里亞爾（Ramesh Pokhriyal）表示，「我們必須確保學生不會浪費1年時間準備考試，所以舉行考試是必需的。我們非常注重學生的安全，將採取充分的預防措施。」此項考試今年已經延期了2次，下週舉行考試將設置比過去更多的考場，以確保學生不會過度群聚。

    阿薩姆邦議會委員會（Assam Pradesh Congress Committee）也在今（28）日舉行抗議活動，要求考試中心應在武漢肺炎病例增多的情況下推延考試時間，阿薩姆邦議會委員會主席波拉（Ripun Bora）表示，「學生的健康是我們的首要任務。因此以目前的情況來看，我們希望考試中心能延遲考試。」

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