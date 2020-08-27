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    港媒愛爾蘭編輯被港府拒發簽證 總編輯要求解釋原因

    香港網路媒體《香港自由新聞》在今日傳出有名愛爾蘭籍新聞編輯遭港府拒發簽證，該媒體的總編輯格蘭迪要求港府解釋拒發原因，不排除向法院提出訴訟或採取其他法律行動。（圖擷取自《香港自由新聞》）

    香港網路媒體《香港自由新聞》在今日傳出有名愛爾蘭籍新聞編輯遭港府拒發簽證，該媒體的總編輯格蘭迪要求港府解釋拒發原因，不排除向法院提出訴訟或採取其他法律行動。（圖擷取自《香港自由新聞》）

    2020-08-27 19:10:49

    〔即時新聞／綜合報導〕香港政府自強行實施《港版國安法》後，對香港的民主、新聞自由以及人權等各方面加強打壓，繼過去拒發簽證給外國記者後，今日又傳出港府拒發簽證給網路媒體《香港自由新聞》（Hong Kong Free Press，HKFP）的愛爾蘭籍新聞編輯，該媒體的總編輯格蘭迪（Tom Grundy）要求港府解釋拒發原因，不排除向法院提出訴訟或採取其他法律行動。

    綜合外媒報導，根據《香港自由新聞》控訴，這名新任編輯亞倫·麥克尼古拉斯（Aaron Mc Nicholas）自2015年以來，皆以記者身分在香港工作，但這次他等了6個月後卻得到港府入境處「拒絕批准簽證」的回應，且「沒有任何理由」；雖然目前香港政府因為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情緣故，造成有部分政府部門在今天（8月27日）關門而沒有得到回應，不過過去香港入境處也沒有針對任何拒絕核准簽證的爭議多做解釋。

    這次的事主麥克尼可拉斯過去曾服務在香港設立亞洲總部的《彭博社》（Bloomberg），以及總部設於都柏林的社交新聞媒體《Storyful》，過去都沒有簽證問題；雖不清楚麥克尼可拉斯被拒簽的理由是否涉及《港版國安法》、其他政治因素還是他的工作內容，但他在《HKFP》任職記者期間以報導2019年「反送中運動」聞名，當時他多次報導了示威者與港警所爆發的激烈衝突，而根據香港法律，麥克尼可拉斯在明年也將有申請成為香港永久居民的資格。

    《HKFP》成立於2015年，是受到香港2014年雨傘革命影響而成立的非營利網路新聞媒體，它的資金由讀者捐助，報導內容主要著重在香港抗爭運動以及政治的報導；《HKFP》總編輯格蘭迪指出，《HKFP》是香港當地媒體，且這位新編輯是愛爾蘭籍，所以與中美貿易戰無關，而是《HKFP》公正、基於事實的報導已經被《港版國安法》盯上，而過去《HKFP》完前沒有簽證問題，「這顯示港府已經把簽證當作一種政治手段而非誤會，外國企業也可藉此認清香港已不適合做為地區企業總部的設立基地」。

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