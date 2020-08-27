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    北韓巡邏艇開火致中國漁民3死？ 粉專3點質疑南韓媒體

    有南韓媒體報導，北韓巡邏艇11日對中國漁船開火，造成3名中國漁民死亡。圖為2017年印尼炸毀因非法捕撈扣押的中國漁船，與本新聞無關。（美聯社資料照）

    有南韓媒體報導，北韓巡邏艇11日對中國漁船開火，造成3名中國漁民死亡。圖為2017年印尼炸毀因非法捕撈扣押的中國漁船，與本新聞無關。（美聯社資料照）

    2020-08-27 19:25:05

    〔即時新聞／綜合報導〕有南韓媒體報導，11日北韓巡邏艇偵獲中國漁船非法越界捕魚，隨即開火，造成3名中國漁民死亡。對此，半官方性質的「朝鮮經貿文化情報DPRK」臉書粉專提出3點質疑，認為報導是「假消息」，特地「闢謠」。

    南韓《每日朝鮮》26日報導，約10艘中國漁船本月11日在北韓西海岸非法捕魚，北韓巡邏船見狀開火，至少3名中國漁民因此喪生，受創的中國漁船被船隊中的其他船隻拖走，中國政府事後全力不讓消息外洩。

    不過，臉書粉專「朝鮮經貿文化情報DPRK」發文指稱，「寄居於南韓」的《每日朝鮮》聲稱北韓巡防艦11日在交界地帶炮擊中國漁船，並造成死傷，粉專認為北韓人民軍「對於領海權利的護衛與保障毋庸置疑」，對於非法闖入之漁船「自當迎頭痛擊，不在話下」，但認為這新聞不是真的，粉專提出的3點理由：

    第一，朝鮮中央通訊社與朝鮮勞動新聞，中國中央與地方報社並無刊登此一新聞，因此可信度已有很大的問題。

    第二，發生地區為北南停戰線附近，近期有疑似患有武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的脫北者（後證實並無染病）返北，各方均屬戒備狀態。炮擊之大事必為北南雙方所知，然而自11日以來，已兩週有餘，北南雙方均無對此有任何報導，反而是公信力有限、對北韓抱持敵對的《每日朝鮮》說得如此活靈活現，當該媒體開心地炮製出這樣的新聞時，又置各方各國的情報能力專業度於何處？

    第三，美國為徹底實踐封鎖北韓，勢必派遣各種飛行器與衛星監控此一海域。若真有此事將會大為宣傳，結果自然是毫無消息。反而是在26日這則新聞橫空出世，實屬可疑。

    「朝鮮經貿文化情報DPRK」臉書全文

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