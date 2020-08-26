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    2025大阪關西世博Logo 日本網友評價兩極

    2025大阪世博會徽。（圖取自BIE官網）

    2025大阪世博會徽。（圖取自BIE官網）

    2020-08-26 20:02:59

    〔駐日特派員林翠儀／東京26日報導〕日本國際博覽會協會25日公布2025年大阪關西世界博覽會的會徽設計，以象徵細胞的紅色圓形連成環狀的會徽，主要表現生命的光輝，不過設計圖公布後在網路引起兩極反應，有人指會徽長得很像Mister Donut的甜甜圈很可愛，但也有網友說很像大腸瘜肉，看起來有點噁心。

    日媒報導，會徽是在去年底徵圖，共有5894件作品參加，今年8月初選出最後5件入圍作品，經過評審委員會徵求各方意見後，昨天公布結果，由大阪市設計事務所成員等組成的團隊「TEAM INARI」獲選。

    獲選的會徽以11顆大小不一的圓形或橢圓形細胞連成環狀，其中有5顆像長了眼珠的細胞核，設計團隊的代表嶋田保表示，1970年大阪世博展示已故設計師岡本太郎的「太陽之塔」，讓兒時的他受到很大的衝擊，這次的設計希望能與岡本的作品有所連結。報導指出，會徽細胞的形狀暗示其繼承了1970年大阪世博櫻花會徽的DNA。

    日本共同社也報導，會徽的環狀造型也具有1970年世博櫻花會徽的影子，環狀內側的形狀則是象徵大阪府和關西圈。

    評審委員會主席、建築家安藤忠雄表示，迄今為止的會徽設計均為左右對稱，很穩定，但這次設計左右不對稱很符合大阪的趣味性，希望能藉此來開拓新的局面。

    不過，會徽公布後在網路的評價不一，有網友指細胞圖長得很像大腸瘜肉，有點恐怖噁心，也有網友說很像南美的植物「瓜拿納」，也有網友說很像Mister Donut的甜甜圈，或像Tohato焦糖玉米果的包裝。

    日本網友對2025大阪世博會徽反應不一。（取自推特）

    日本網友對2025大阪世博會徽反應不一。（取自推特）

    日本網友對2025大阪世博會徽反應不一，有網友指細胞造型很像南美植物瓜拿納。（取自推特）

    日本網友對2025大阪世博會徽反應不一，有網友指細胞造型很像南美植物瓜拿納。（取自推特）

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