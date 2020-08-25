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    25個月逾7000幼童死亡 民主剛果麻疹疫情終於結束

    剛果民主共和國（DRC）25日宣布，在奪走超過7000名5歲以下兒童性命後，長達25個月的致命麻疹疫情終於結束。（法新社）

    剛果民主共和國（DRC）25日宣布，在奪走超過7000名5歲以下兒童性命後，長達25個月的致命麻疹疫情終於結束。（法新社）

    2020-08-26 00:00:40

    〔即時新聞／綜合報導〕非洲剛果民主共和國（DRC）25日宣布，在奪走超過7000名5歲以下兒童性命後，長達25個月的致命麻疹疫情終於結束，這歸功於大規模的疫苗接種，讓數百萬幼童獲得免疫。

    《法新社》報導，民主剛果衛生部長隆多多（Eteni Longondo）在記者會上說，「在過去一個月中，我們可以說這種流行病已經從我國境內消除了。我們可以說（民主剛國）不再有麻疹了」。

    麻疹是一種具高度傳染性的病毒性疾病，主要是攻擊兒童，最嚴重的併發症包括失明、腦水腫、腹瀉和嚴重的呼吸道感染。

    廉價而有效的麻疹疫苗已在全球各地遏制這種疾病流行，但若社區中免疫率較低，就會導致病毒迅速傳播。

    隆多多表示，麻疹已在該國奪走7000多名幼童的性命，他說，常規的預防接種將持續進行，以防止疫情反彈。

    民主剛果這波麻疹疫情始於2018年6月，截至今年1月，世界衛生組織已記錄了33.5萬多例疑似病例，6362例死亡，之後的數字則尚未統計公布。

    相較之下，民主剛果的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病例迄今有9891例確診，其中251人死亡；該國東部的伊波拉疫情在歷經近2年後於6月25日宣布結束，造成2287人死亡。

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