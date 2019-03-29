疫病》麻疹疫情全球爆發 馬達加斯加11萬人感染近千人死亡

2019-03-29 22:58

〔即時新聞／綜合報導〕麻疹疫情近期正在全球爆發，除了鄰近台灣的港、澳、菲都傳出疫情，美國紐約州近日也爆發麻疹大感染，非洲國家馬達加斯加半年來更已有超過11萬人感染麻疹，並已造成近1000人死亡。

綜合媒體報導，麻疹疫情近期正在全球爆發，近日我國疾管署也陸續發現有麻疹病例，在鄰近地區中，香港、澳門的麻疹疫情也持續上升，今年的病例數已高於近年來每年總數。其他像菲律賓已有多達2.2萬起病例，並有至少333人死亡。

據外媒報導指出，非洲國家馬達加斯加自去年9月到今年3月間，已發現超過11萬人感染麻疹，並已造成近1000人死亡，位處西南亞的葉門去年的病例也已增加到8742例感染病例，名列聯合國兒童基金會（UNICEF）的10大麻疹擴散最嚴重的疫區之一。

世界衛生組織對此提出警告，接種疫苗比率低是麻疹疫情爆發的原因之一，並建議一個國家的疫苗接種率要達95％才能防止疫情爆發，除了馬達加斯加、葉門、菲律賓等國接種率偏低，在美、英、法等國家也有不少民眾質疑疫苗的效用，因而抗拒接種，這些因素都會造成麻疹疫情再度升溫。

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