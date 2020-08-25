中義外長「秘會」 羅冠聰衝羅馬發聲：將港人抗爭聲音帶進來

得知中國外長王毅出訪義大利，羅冠聰（右2）火速趕往羅馬，呼籲義國外長守護民主價值，替香港發聲。（圖擷取自羅冠聰臉書）

2020-08-25 21:47:04

〔即時新聞／綜合報導〕香港眾志創黨主席羅冠聰今天（25日）和義大利國會參議員馬蘭（Lucio Malan）、全球法治委員會（GCRL）成員哈絲（Laura Harth）等人赴義國外交部，呼籲今天與中國外長王毅會面的義國外長迪馬尤（Luigi Di Maio）能夠在今天的會談上提及中共在中國內的人權侵犯以及香港議題，表達譴責。

羅冠聰今晚在臉書發文說，王毅今天開始展開歐洲5國訪問，首站來到義大利。雖說王毅此行主要關心華為5G問題，但外界普遍也認為，這是中共希望在美中對抗之際尋求同盟。羅冠聰指出，這次中共高官出訪義國事出突然，兩國外交部4天前（21日）才宣布此事，有別於過往10天前宣布的會面慣例，而且也沒有對外公開會面詳情及準確時間點，讓義國政界相當震驚。

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而羅冠聰獲消息後，火速訂下飛往義大利的機票，週一（24日）就抵達羅馬，希望將香港人的抗爭聲音帶進當地社會。羅冠聰表示，目前義國議會因國家安全問題建議不予採納華為參與5G的基礎建設，但當局政府仍未就此有確實的決定。且武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情緣故，中國向義國售賣防疫物資，即使有很多沒達標，但立場親中的迪馬尤還是樂意配合這場「大外宣」戲碼，高調感謝中國共產黨的「幫忙」。

因此，義大利有批關注中共極權擴張的議員，就希望羅冠聰的出訪能夠引起體和市民的關注，慎防在這個「秘密」會面中，雙方達成了市民都不清楚且對他們有害的決定，「在17位義大利議員的聯署支持下，我今早在參議員馬蘭的辦公室內，向義國外交部的代表遞交了一封信函，內容是希望義中外長會面時必須提及中共在中國內的人權侵犯以及香港議題，促請保護民主價值的制度。」

羅冠聰等人今天中午到達義國外交部，也吸引來大批媒體，羅冠聰欣慰表示，「幾位議員都紛紛表示在八月全城放假的脈絡下，今次媒體陣容是前所未見，足以證明義國媒體對是次會面仍是很感興趣，並希望更進一步聆聽來自香港的聲音。」

羅冠聰指出，歐盟已就《港版國安法》表達強烈立場，義大利兩院議會先前也明確譴責北京當局和香港政府的行為，他說，或許今晚他的這篇文發布時，中義外長的會面也已結束，但還是希望迪馬尤跟隨議會的立場，譴責中共的人權侵犯行為，並關注香港國安法的執行，必要時採取相應措施，「在對抗威權的道路上，我們理應團結一致，捍衛民主價值，並守護每個地方爭取民主的盟民。希望我的來訪能夠為義大利政壇帶來一點改變，並更關注中共在這些歐盟國家的舉動，不要輕易被金權利益所收買。」

羅冠聰的到來吸引不少義國媒體。（圖擷取自羅冠聰臉書）

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