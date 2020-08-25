白羅斯調查反對派委員會 畢根立陶宛會面流亡領袖

白羅斯示威延燒，當局針對反對派委員會展開調查，24日逮捕兩名重要成員。（美聯社）

2020-08-25 14:19:08

〔即時新聞／綜合報導〕白羅斯總統大選以來，示威已延燒兩週，白羅斯當局對反對派的「協調委員會」展開調查，24日逮捕兩名重要人士，美國副國務卿畢根（Stephen Biegun）則在同（24）日飛抵立陶宛，與流亡的白羅斯反對派領袖蒂卡諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）會面。

綜合外媒報導，白羅斯反對派上週成立「協調委員會」推動政權轉移，團隊兩名重要人士科瓦爾科娃（Olga Kovalkova）、迪列夫斯基（Sergei Dylevsky）24日被以「非法組織罷工」為由，拘留在首都明斯克（Minsk），同樣為委員會一員的諾貝爾文學獎得主阿列克謝維奇（Svetlana Alexievich）則被警方傳喚訊問。

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委員會成員佛拉索娃（Liliya Vlasova）表示，在成員遭到拘留後，委員會備感壓力，強調當局這些行為絕對違法。另一名委員會成員科列斯尼科娃（Maria Kolesnikova）則指出，白羅斯已經改變，當局將不得不與反對派對話。

美國副國務卿畢根則在24日飛抵立陶宛，會面選舉失利後流亡的蒂卡諾夫斯卡婭，37歲的蒂卡諾夫斯卡婭在丈夫被捕後，投入選舉。畢根表示，蒂卡諾夫斯卡婭是個令人印象深刻的人，可以了解為什麼她在白羅斯受到民眾支持。

畢根強烈譴責白羅斯政府「侵害人權的野蠻行徑」，並呼籲當局釋放所有政治犯，國家的其他發展應由白羅斯人民決定，美方不會介入。

美國副國務卿畢根（中）24日飛抵立陶宛，會面白羅斯反對派領袖蒂卡諾夫斯卡婭。（路透）

美國副國務卿畢根24日飛抵立陶宛，會面白羅斯反對派領袖蒂卡諾夫斯卡婭（左）。（美聯社）

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