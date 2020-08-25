為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    日油輪偏航觸礁釀模里西斯浩劫 印度船長坦承：為了連網路

    日油輪「若潮號」在印度洋島國模里西斯近海觸礁，船上載運的4000噸燃油開始洩漏，成為當地有史以來最嚴重的生態浩劫。（路透）

    日油輪「若潮號」在印度洋島國模里西斯近海觸礁，船上載運的4000噸燃油開始洩漏，成為當地有史以來最嚴重的生態浩劫。（路透）

    2020-08-25 10:06:08

    〔即時新聞／綜合報導〕日本商船三井集團營運的大型油輪「若潮號」（MV Wakashio），上月25日在印度洋島國模里西斯（Mauritius）近海航行時，偏離航道觸礁，導致大量燃油外洩，當地警方逮捕1名印度籍船長和1名斯里蘭卡籍副船長，船長坦承，偏離航道的原因是為了連網路訊號。

    綜合外媒報導，日油輪「若潮號」在印度洋島國模里西斯近海觸礁，船上載運的4000噸燃油開始洩漏，造成嚴重污染，成為當地有史以來最嚴重的生態浩劫，模里西斯宣布進入緊急狀態，並向國際求援，當地警方18日以涉嫌違反安全航行原則為由逮捕了1名印度籍船長和1名斯里蘭卡籍副船長。

    「若潮號」船上共有20名船員，包括3名印度人、1名斯里蘭卡人和16名菲律賓人，觸礁前，包括印度籍船長在內的大部分船員正在船內開生日趴，印度籍船長在接受審訊後承認，偏離航道向模里西斯近海接近，是為了用斯里蘭卡船員的SIM卡連網，以了解疫情，對於自己的失誤深感「抱歉和悔恨」。

    根據航跡數據顯示，「若潮號」當時正在以穩定速度向模里西斯近海接近，甚至為了連網曾一度降速，但從未改變方向以避免觸礁，才釀此生態浩劫。

    印度籍船長在接受審訊後承認，偏離航道向模里西斯近海接近，是為了用斯里蘭卡船員的SIM卡連網。（美聯社）

    印度籍船長在接受審訊後承認，偏離航道向模里西斯近海接近，是為了用斯里蘭卡船員的SIM卡連網。（美聯社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    觸礁漏油釀模里西斯生態浩劫 日油輪船長與副船長被捕
    2020-08-19 21:13

    觸礁漏油釀模里西斯生態浩劫 日油輪船長與副船長被捕
    日本貨輪模里西斯觸礁 船身斷裂一分為二
    2020-08-16 11:00

    日本貨輪模里西斯觸礁 船身斷裂一分為二
    「New New Bank 」存款利率上看2% ！

    「New New Bank 」存款利率上看2% ！
    日本貨輪油污模里西斯 媒體爆料：因船員想連WIFI
    2020-08-14 19:25

    日本貨輪油污模里西斯 媒體爆料：因船員想連WIFI
    模里西斯生態浩劫 日本貨輪燃油外洩情況惡化
    2020-08-10 23:06

    模里西斯生態浩劫 日本貨輪燃油外洩情況惡化
    國際今日熱門
    2020-08-24 10:54

    武漢肺炎》墨國每週死亡數為2個月來最低 當局稱疫情「穩定降溫」

    2020-08-24 11:03

    波蘭巴士與廂型車相撞 釀9死7傷慘劇

    2020-08-24 12:05

    敘利亞天然氣管線爆炸致全國大停電 當局：疑遭到恐攻

    2020-08-24 12:14

    曾任川普選戰操盤手 白宮顧問康威宣布月底請辭

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播