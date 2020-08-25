日油輪偏航觸礁釀模里西斯浩劫 印度船長坦承：為了連網路

日油輪「若潮號」在印度洋島國模里西斯近海觸礁，船上載運的4000噸燃油開始洩漏，成為當地有史以來最嚴重的生態浩劫。（路透）

2020-08-25 10:06:08

〔即時新聞／綜合報導〕日本商船三井集團營運的大型油輪「若潮號」（MV Wakashio），上月25日在印度洋島國模里西斯（Mauritius）近海航行時，偏離航道觸礁，導致大量燃油外洩，當地警方逮捕1名印度籍船長和1名斯里蘭卡籍副船長，船長坦承，偏離航道的原因是為了連網路訊號。

綜合外媒報導，日油輪「若潮號」在印度洋島國模里西斯近海觸礁，船上載運的4000噸燃油開始洩漏，造成嚴重污染，成為當地有史以來最嚴重的生態浩劫，模里西斯宣布進入緊急狀態，並向國際求援，當地警方18日以涉嫌違反安全航行原則為由逮捕了1名印度籍船長和1名斯里蘭卡籍副船長。

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「若潮號」船上共有20名船員，包括3名印度人、1名斯里蘭卡人和16名菲律賓人，觸礁前，包括印度籍船長在內的大部分船員正在船內開生日趴，印度籍船長在接受審訊後承認，偏離航道向模里西斯近海接近，是為了用斯里蘭卡船員的SIM卡連網，以了解疫情，對於自己的失誤深感「抱歉和悔恨」。

根據航跡數據顯示，「若潮號」當時正在以穩定速度向模里西斯近海接近，甚至為了連網曾一度降速，但從未改變方向以避免觸礁，才釀此生態浩劫。

印度籍船長在接受審訊後承認，偏離航道向模里西斯近海接近，是為了用斯里蘭卡船員的SIM卡連網。（美聯社）

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