海試後離奇變黑 網傳中國075艦命名「台灣號」呼聲高

中國075兩棲攻擊艦首艦日結束海試歸來後，桅杆突然「變黑」，引發熱議。（翻攝自微博）

2020-08-24 21:37:39

〔編譯陳成良／綜合報導〕號稱中國解放軍「攻台利器」的075型兩棲攻擊艦首艦4月爆發意外事故冒濃煙，本月5日首次進行海試。據海外親中華文網媒《多維新聞》24日報導，075首艦23日結束海試後，桅杆突然「變黑」，引發網友熱議；此外，目前在中國網路上，將這艘075首艦命名為「台灣號」的呼聲最高。

中國海軍建造075型艦，一般認為，短期目標是大幅提升軍隊的垂直登陸作戰能力，而作戰目標被認為就是登陸台灣。此前075首艦海試時，還有中國軍事專家放話，點名要駐防於宜蘭金六結的「陸軍步兵第153旅」小心。

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《多維新聞》未進一步說明075首艦桅杆為何「變黑」，但引述中國自媒體披露，075首次試航，比遼寧艦、山東艦兩艘中國航艦首航時加起來的時間都要多，「直接跨過磨合期」，進行了「極速航行」、「360度迴旋」和「極限漂移轉彎」等有關船體和動力科目的測試。報導中並稱，中國雖是第一次建造兩棲攻擊艦，但胸有成竹，同時也意味著戰爭臨近的急迫。

至於075的命名，報導中說，根據中國海軍航艦和兩棲攻擊艦以省級行政區命名的規則，再結合它未來的舞台，目前網路票選得票最高的是「台灣號」。以此類推，075二號艦和三號艦很可能是「香港號」和「澳門號」。

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