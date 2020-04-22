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    台海軍情》共軍075型兩棲攻擊艦2號艦下水 恐成台最大軍事挑戰

    中國解放軍075型兩棲攻擊艦2號艦今下水，前海軍艦長呂禮詩認為，其為台海防衛作戰最大的挑戰。（圖擷自呂禮詩臉書）

    中國解放軍075型兩棲攻擊艦2號艦今下水，前海軍艦長呂禮詩認為，其為台海防衛作戰最大的挑戰。（圖擷自呂禮詩臉書）

    2020-04-22 16:34:07

    〔即時新聞／綜合報導〕中國解放軍075型兩棲攻擊艦2號艦今（22日）下水，前海軍艦長呂禮詩認為，比起中國目前的航空母艦，共軍075型兩棲攻擊艦才是台海防衛作戰最大的挑戰。

    中國海事局發布禁航令，宣布上海黃浦江浦東側滬東船廠今天有新船出塢，部分江面禁航，下水的船隻應為075型兩棲攻擊艦2號艦，前海軍艦長呂禮詩今天在臉書指出，要不是1號艦失火，2號艦應該在一週前早就會下水，他認為「相對於遼寧號、山東號及仍在分段組合的003航空母艦，075兩棲攻擊艦才是台灣防衛作戰的最大挑戰」。

    075型兩棲攻擊艦滿載排水量可達3.5萬噸到4萬噸，可以搭載20架各型直升機，同時設有塢倉，可作為兩棲車輛和氣墊登陸艇的母艦，自身防禦系統採取中國自產「紅旗-10」近程防空飛彈和「萬發炮」近程防空系統，可彌補解放軍現有水面艦艇直升機運作能力不足的缺點，大幅提高立體登陸，兩棲攻擊和多樣化任務能力。

    075型兩棲攻擊艦1號艦在去年9月下水，不料卻在本月進行艤裝工程時意外發生火警，恐造成不小損失。

    呂禮詩日前也曾投書本報強調，解放軍的兩棲攻擊艦及航空母艦，顯現解放軍的兵力投射能力，有必要深入研析背後的戰略企圖。

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