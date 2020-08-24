南韓昨新增266例確診 首都圈疫情持續蔓延

南韓23日新增266例以下，雖然新增病例數相較前幾天降低，但仍是連續11天呈現超過三位數增長。（美聯社）

2020-08-24 10:52:19

〔即時新聞／綜合報導〕南韓武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情近期進入第二波爆發潮，南韓中央防疫對策本部今日通報，截至今日凌晨零時為止，昨日（23日）共新增266例確診病例，累計達到1萬7665例確診。

根據南韓《韓聯社》報導，先前南韓連續3天新增超過300例，23日的新增病例降低至300例以下，分析認為，23日新增病例降低的原因在於週末檢測數量減少，雖然新增病例數相較前幾天降低，但仍然是連續11天呈現超過三位數增長。

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南韓中央防疫對策本部指出，除了大邱市和濟州道以外，南韓全國15個一級行政區均出現病例，病例集中在首都圈，光是首都圈就占了201例，包括首爾市97例、京畿道84例、仁川市20例，大田市和忠清北道各10例，忠清南道和全羅南道各7例，江原道和慶尚北道各6例，全羅北道4例，釜山市3例，光州市、蔚山市、世宗市、慶尚南道各1例，目前感染途徑不明的病例大增，不排除有全境大流行的可能性。

截至22日中午為止，首爾的「愛第一教會」相關確診病例累計841例，疫情在辦公室、宗教設施、醫療機構等場所蔓延，教會相關多代病例已達112例。與8月15日光化門集會相關的病例增至136例，與京畿道龍仁市「我們第一教會」相關病例累計也達到180例。另外，全羅南道、大田市、大邱市、仁川市等地不斷出現集體感染狀況。

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