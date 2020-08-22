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    武漢肺炎》防堵疫情 美墨邊境關閉部分車道加強檢查

    美國昨天關閉與墨西哥邊境部分通行車道，執行更多次的檢查以限制不必要的邊境旅遊，防堵武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）。圖為美墨邊界。（法新社資料照）

    美國昨天關閉與墨西哥邊境部分通行車道，執行更多次的檢查以限制不必要的邊境旅遊，防堵武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）。圖為美墨邊界。（法新社資料照）

    2020-08-22 22:08:17

    〔即時新聞／綜合報導〕美國昨（21）日關閉與墨西哥邊境部分的通行車道，並執行更多次的檢查，以限制不必要的邊境旅遊，加強防堵武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情傳播。

    根據《路透》報導，3月以來，非必要的跨國旅遊已受到限制，但是美國公民與擁有永久居留權的人仍可以從墨西哥進入美國，這次的新規範是針對這些跨國移動者。美國海關與邊境保護局（ U.S. Customs and Border Protection）發言人邁耶（Roger Maier）表示，「我們希望人民三思，冒著自己與他人的生命風險，進行非必要的旅遊是否值得。」

    新規範實施於亞利桑那州（Arizona）、德克薩斯州（Texas）與加州（California）等十幾個過境點，昨夜已經有些過境旅客花費了幾個小時在車上等待。

    根據路透統計，美國因為武漢肺炎死亡人數超過17萬4千人，位居世界第一，其次是巴西（11萬2千人）和墨西哥（5萬9千人）。而根據約翰霍普金斯大學統計，美國確診數已來到562萬4866例。

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