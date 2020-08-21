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    巴西視訊會議再出包！疑有議員上演「活春宮」他嗨比讚

    巴西視訊會議再出包，疑有議員鏡頭前上演「活春宮」，還有議員大笑比讚。（圖擷取自YT）

    巴西視訊會議再出包，疑有議員鏡頭前上演「活春宮」，還有議員大笑比讚。（圖擷取自YT）

    2020-08-21 12:57:12

    〔即時新聞／綜合報導〕巴西視訊會議又出包！先前有議員視訊的時候拿起粉紅色丁字褲狂吸，直到同僚提醒才發現自己沒關視訊鏡頭，這次又疑似有議員在視訊會議上演「活春宮」，引發廣大討論，不過議會方事後卻表示這名男子並非議員，卻也不願透露該名「工作人員」的具體身分，引發眾多猜測。

    根據外媒《太陽報》報導，這場視訊會議是由巴西「社會自由黨」成員萊昂內爾·布里佐拉（Leonel Brizola）所舉行的，目的在討論如何在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐下，保障學生能夠獲得基本的食物需求，不料竟撞見忘情的「活春宮」演出。

    報導提到，令人難以置信的是，即使會議過程中有議員注意到了這不尋常的一幕，也依然持續進行他們的討論，甚至有議員一度忍不住笑著比讚。事後，布里佐拉發表聲明表示，這是「非自願的輕率行為」，他們一注意到此事發生後便立即做了處置，希望各大媒體將焦點放在會議真正的主題上。目前尚不清楚有關人員是否因該事件而受到懲罰。

    對此，台灣網友紛紛笑回，「不浪費時間，很棒」、「議員：謝謝大大無私地…不是這裡是國會殿堂啊」、「中間還比讚XDDDD」，也有人質疑，「不是議員那為什麼會有他的鏡頭？」、「應該是最近流行的zoom亂入啦」、「zoom有人把密碼傳出去就會這樣」、「視訊管理員應該可以把他踢掉啊XD應該大家都想看吧」、「習大大有在看嗎？」

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