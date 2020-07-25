主播採訪時妻子意外「赤裸入鏡」 前總統候選人笑翻比讚
〔即時新聞／綜合報導〕由於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情關係，許多人工作上的會面、談話改以視訊進行。巴西一名主持人日前視訊採訪一位前總統候選人時，妻子突然裸身彎腰，披著浴巾從背後竄過，讓受訪對象忍不住笑到瞇起眼睛，還豎起雙手大拇指比讚。
綜合外媒報導，巴西電台主持人兼演員波爾查（Fabio Porchat）日前在他的IG進行直播，採訪巴西前總統候選人布洛斯（Guilherme Boulos）。採訪進行到一半時，波爾查的妻子瑪格（Nataly Mega）突然只在背上披了一條浴巾，就赤身裸體竄進房來，從波爾查背後鑽過去，視訊鏡頭全都錄。
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據報導，瑪格其實知道丈夫正在進行視訊訪問，她也刻意彎腰想避過鏡頭。可惜鏡頭的角度比她原先預想的還要低，讓她在鏡頭前大曝光。
看到瑪格裸身竄過眼前，布洛斯忍不住笑著告訴波爾查，「有人裸體走過去」，而波爾查也立刻回頭向老婆說，「每個人都看到妳了！」瑪格驚訝地喊，「被看到了嗎？」波爾查則回應，「是的，他們都看到布洛斯所看到的了」。而這起意外事故也讓布洛斯笑到瞇起雙眼，最後還雙手豎起大拇指比讚。
相關影片被波爾查自行上傳至IG後，引發網友熱議，不少媒體人、政治人物都在IG下方留言「朝聖」。瑪格也在IG下方留言大喊：「天哪！多麼害羞的曝光，我想要離婚！」