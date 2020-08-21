武漢肺炎》南韓添324例爆集體感染 防疫單位示警本週疫情分水嶺

首爾市城北區愛第一教會集體感染案爆發後，疫情迅速蔓延。圖為在愛第一教會前駐守的警察。（歐新社）

2020-08-21 10:44:25

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續影響全球，南韓境內首都圈再爆大型宗教活動集體感染案，影響持續擴大；據南韓防疫單位今日公告，20日新增324例確診，絕大多數仍為本土病例，泰半仍集中在首都圈社區。此為南韓自3月8日以後，首度回升至單日300例以上，防疫部門分析，本週將為首都圈是否爆發大流行的分水嶺，若疫情失控，恐將步上歐美國家後塵。

根據《韓聯社》引述南韓中央防疫對策本部最新統計，南韓20日新增324例確診病例，另新增2例死亡病例，使南韓境內累計確診病例數達1萬667例，累計死亡病例達309例。自首爾市「愛第一教會」等集體感染案爆發，南韓單日新增病例居高不下，連續8日內漲幅皆達3位數、累計確診近2000例；除此之外，20日的新增病例數為3月8日的367例記錄之後，首度突破300例。

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新增324例中，僅9例為境外移入，315例為本土病例，首都圈病例佔其中244例，分別為首爾市125例、京畿道102例、仁川市17例；首都圈外病例則分別為忠清南道11例、江原道9例、釜山市8例，大田市、全羅南道、慶尚北道各6例，光州市、全羅北道各5例，大邱市、慶尚南道各4例，世宗市、忠清北道各3例，蔚山市1例。

上週六光化門集會及首爾市城北區「愛第一教會」集體感染案爆發後，疫情迅速蔓延；14日至21日間，南韓中央防疫對策本部統計到首都圈社區感染累計1304例，2起集體感染案加劇疫情狀況，認為本週為南韓首都圈是否爆發疫情大流行的分水嶺，同時也警告，若疫情失控，將步上歐美後塵。

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