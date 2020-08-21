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    武漢肺炎》疫情肆虐 瑞典創150年以來最多死亡人數

    瑞典今年1月至6月共有超過4500人音武漢肺炎病死，連帶地使得上半年期間的總死亡人數達到5萬1405人，創下150年以來最高紀錄。圖為至今仍抗拒戴口罩的瑞典民眾。（法新社）

    瑞典今年1月至6月共有超過4500人音武漢肺炎病死，連帶地使得上半年期間的總死亡人數達到5萬1405人，創下150年以來最高紀錄。圖為至今仍抗拒戴口罩的瑞典民眾。（法新社）

    2020-08-21 09:35:23

    〔即時新聞／綜合報導〕受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，瑞典今年1月至6月共有超過4500人病死，連帶地使得上半年期間的總死亡人數達到5萬1405人，創下150年以來最高紀錄，比去年同期死亡人數多出6500餘人。

    《CNN》報導，151年以前，瑞典因為陷入飢荒於1869年上半年累計5萬5431人去世，因此今年的5萬1405人死亡是150年新高。同時，瑞典的人口成長也是2005年以來最低的，今年只增加6860人，不到去年的一半。

    和大多數國家不同，瑞典在歐洲大流行時期並未實施封鎖，取而代之的是強調民眾的個人責任，大多數酒吧、學校、飯店依舊開放。到了6月初，瑞典的武漢肺炎死亡人數已逾4500人，現在已累計至5802人。

    對瑞典政府的主要批評，大多集中在養老院的高死亡率上。瑞典流行病學專家蒂格內爾（Anders Tegnell）坦承，瑞典衛生單位不知道武漢肺炎疾病在老人護理機構的傳播能力如此之大，並造成如此之多的死亡人數。

    不過，蒂格內爾仍認為瑞典採取了正確的方法，聲稱「我知道死亡人數雖然很高，但如果和比利時、荷蘭或英國相比，看起來就不是那麼高了。」

    蒂格內爾還說，瑞典不建議人們使用口罩，因為口罩會「鼓勵」民眾承擔更多的風險，比如說大家會認為戴上口罩就可以去搭公車或去大賣場，而這肯定是錯誤的想法。

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