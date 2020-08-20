武漢肺炎》全球逾2246萬人確診 近79萬人病歿

圖為位於德國柏林專為武肺設置的臨時醫療中心。（法新社）

2020-08-20 22:46:02

〔中央社〕法新社彙整的官方數據顯示，截至格林威治標準時間20日11時（台灣20日晚間7時），從去年底中國爆發疫情以來，全球至少78萬7918人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）。

2019冠狀病毒疾病疫情肆虐全球196個國家及地區，累計確診數至少有2246萬5840例，其中至少1410萬2900人目前被認為已經康復。

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法新社蒐集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但上述數字恐怕只反映實際感染總數的一部分。許多國家只檢測有症狀或嚴重病例。

全球昨天通報新增6822起死亡病例及27萬587起感染病例。新增病逝人數最多的國家是美國（1286死）、巴西（1212死）及印度（977死）。

美國是疫情最嚴重國家，累計17萬3193人病故、553萬247人確診，至少192萬5049人被宣告已康復。

其他疫情重災區還包括巴西（11萬1100人喪生、345萬6652人染疫）、墨西哥（5萬8481人喪生、53萬7031人染疫）、印度（5萬3866人喪生、283萬6925人染疫）及英國（4萬1397人喪生、32萬1098人染疫）。

依照染疫死亡數與人口的比例，比利時是死亡率最高的國家，每10萬人就有86人染疫喪生，其次是秘魯（81人）、西班牙（62人）、英國（61人）及義大利（59人）。

中國（不含香港、澳門）境內迄今通報8萬4895例確診，累計4634人死亡，7萬9745人已康復。

拉丁美洲和加勒比海地區累計24萬9475死、641萬2017例確診；歐洲累計21萬1775死、361萬7078例確診；美國和加拿大累計18萬2276死、565萬3583例確診；

亞洲累計8萬3886死、424萬1726例確診；中東地區累計3萬3388死、136萬6405例確診；非洲累計2萬6622死、114萬8455例確診；大洋洲累計496死、2萬6580例確診。

醫療中心共有488床位。（法新社）

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