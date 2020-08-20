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    中澳研究：乾燥氣候增武肺感染風險

    研究指出，佩戴口罩有助遏制疫情擴散。（彭博）

    研究指出，佩戴口罩有助遏制疫情擴散。（彭博）

    2020-08-20 22:57:51

    〔中央社〕中國復旦大學和澳洲雪梨大學科研人員聯手的研究發現，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）感染風險與空氣濕度有關，空氣越乾燥，人類感染病毒的風險就越高。

    研究也顯示，總體來說，溫度、風速、雨量等其他氣候條件對感染風險不構成影響。

    新華社今天發自雪梨的報導說，這項發表在英國「越界傳播與新現疾病」（Transboundary and Emerging Diseases）雜誌的研究分析了澳洲新南威爾斯州不同地區所採集的數據，發現空氣相對濕度每下降1%，2019冠狀病毒疾病確診病例數可能就會增加7%至8%。

    澳方研究負責人、雪梨大學流行病學教授沃德（Michael Ward）解釋說，2019冠狀病毒疾病感染者打噴嚏或咳嗽噴出的飛沫微粒在乾燥空氣中尺寸更小，在空氣中懸浮時間更長，這增加了其他人暴露於病毒的機會，因此造成感染風險上升；而在濕潤空氣中，這些飛沫微粒會變大變重，會更快掉落到地面。

    沃德說，這項研究也表明疫情可能會季節性爆發。

    沃德表示，研究證實了佩戴口罩對遏制疫情擴散的必要性。口罩不僅可防止病毒攜帶者將病毒散播到空氣中，也可避免健康的人吸入空氣中攜帶病毒的微粒。

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