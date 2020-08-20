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    日本紀伊國屋首設台灣中文書專區 今天開張

    日本紀伊國書屋新宿高島屋分店開闢第一個長設的台灣中文書籍販售專區，20日正式開賣。（讀者提供）

    日本紀伊國書屋新宿高島屋分店開闢第一個長設的台灣中文書籍販售專區，20日正式開賣。（讀者提供）

    2020-08-20 14:56:06

    〔駐日特派員林翠儀／東京20日報導〕看準日本刮起的台灣熱潮，日本紀伊國屋書店今天起，在新宿高島屋分店開闢第一個長設的台灣中文書籍販售專區，開張首日馬上就引來日本的哈台族和在日台僑前往選購。

    紀伊國屋書店進駐台灣已有30年歷史，目前在台北、台中和高雄設有4家書店，並有網路書店接受日文書籍及繁體中文書籍的訂書寄送服務。受到近年來日本刮起台灣書籍出版熱潮的影響，再加上誠品書店進駐東京日本橋的刺激，紀伊國屋也急起直追，決定在百貨蛋黃區的新宿高島屋開闢第一個長設的台灣中文書籍販售專區。

    高島屋紀伊國屋書店原本就設有一個小型的中文書籍區，但位置並不顯眼且書籍繁簡混合，這次開設的繁體中文書籍販售專區，特別使用書店內最精華的中央位置，也顯示出書店對此事極為的重視程度。

    紀伊國屋的台灣中文書籍販售專區，陳列了包含日本作家的中譯版作品、台灣在地文學小說、非文學類、繪本、童書、料理實用書到中文漫畫書等，共2000種約3000本繁中書籍，全部由台灣紀伊國屋書店店員協助精選的新書，從台灣產經直送。

    配合台灣中文書籍販售專區開張，20至23日4天推出8折優惠價，搶在首日前往選購的日本讀者表示，就算沒打折也相當實惠，忍不住就買了好多本。

    日本紀伊國書屋新宿高島屋分店開闢第一個長設的台灣中文書籍販售專區，特別使用書店內最精華的中央位置。（讀者提供）

    日本紀伊國書屋新宿高島屋分店開闢第一個長設的台灣中文書籍販售專區，特別使用書店內最精華的中央位置。（讀者提供）

    日本紀伊國屋書店今天起在新宿高島屋分店開闢第一個長設的台灣中文書籍販售專區，書籍都是由台灣紀伊國屋書店店員精選新書，產地直送。（讀者提供）

    日本紀伊國屋書店今天起在新宿高島屋分店開闢第一個長設的台灣中文書籍販售專區，書籍都是由台灣紀伊國屋書店店員精選新書，產地直送。（讀者提供）

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