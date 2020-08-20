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    羅斯福號染疫報告曝光 美軍曾計劃將染疫船員移送日本

    調查報告揭露，美軍第七艦隊原本計劃將羅斯福號染疫船員移送至日本沖繩及神奈川的美軍基地。（美聯社）

    調查報告揭露，美軍第七艦隊原本計劃將羅斯福號染疫船員移送至日本沖繩及神奈川的美軍基地。（美聯社）

    2020-08-20 07:02:12

    〔即時新聞／綜合報導〕美軍核子動力航空母艦「羅斯福號」先前爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染事件，造成羅斯福號必須前往關島讓染疫船員下船隔離治療，同時也使得美軍在太平洋地區頓失重要戰力。而有日媒報導揭露，當時美軍優先選擇的船員隔離地點並非是關島，而是位於日本的沖繩縣及神奈川縣美軍基地，最後則是考慮到感染風險擴大及對日外交關係才取消此計劃。

    根據日本《共同社》報導，從美國海軍內部調查此次染疫事件的報告中得知，羅斯福號在離開越南峴港之後，在3月24日出現首位確診者，擁有羅斯福號指揮全的第7艦隊便開始研究船員的隔離場所，將範圍縮小為沖繩、神奈川的美軍基地，或是關島的民間旅館。第7艦隊司令部對此和陸戰隊第3遠征軍協商，估計沖繩縣普天間機場及陸戰隊基地可確保總計3000個房間、神奈川縣厚木基地也可以確保有400至600個房間，然而此時關島還未能確保足夠的房間提供官兵隔離。

    據了解，第7艦隊司令部在3月28日指示第9航艦打擊群司令和羅斯福號艦長以「沖繩方案」為主，打擊群司令則建議採用「關島方案」，不過第7艦隊司令部擔心關島政府反對，因此駁回打擊群司令的建議。

    至於為何最後還是採取「關島方案」？報導指出是因為載運羅斯福號官兵到沖繩的9個小時飛行過程途中，存在進一步擴大感染的風險，和日本政府的關係也會因此變得複雜，因此第7艦隊司令部的上級機關、美軍太平洋艦隊司令部決定撤銷沖繩方案，而關島總督也在4月1日表明將接納羅斯福號船員。

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