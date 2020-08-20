羅斯福號染疫報告曝光 美軍曾計劃將染疫船員移送日本
〔即時新聞／綜合報導〕美軍核子動力航空母艦「羅斯福號」先前爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染事件，造成羅斯福號必須前往關島讓染疫船員下船隔離治療，同時也使得美軍在太平洋地區頓失重要戰力。而有日媒報導揭露，當時美軍優先選擇的船員隔離地點並非是關島，而是位於日本的沖繩縣及神奈川縣美軍基地，最後則是考慮到感染風險擴大及對日外交關係才取消此計劃。
根據日本《共同社》報導，從美國海軍內部調查此次染疫事件的報告中得知，羅斯福號在離開越南峴港之後，在3月24日出現首位確診者，擁有羅斯福號指揮全的第7艦隊便開始研究船員的隔離場所，將範圍縮小為沖繩、神奈川的美軍基地，或是關島的民間旅館。第7艦隊司令部對此和陸戰隊第3遠征軍協商，估計沖繩縣普天間機場及陸戰隊基地可確保總計3000個房間、神奈川縣厚木基地也可以確保有400至600個房間，然而此時關島還未能確保足夠的房間提供官兵隔離。
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據了解，第7艦隊司令部在3月28日指示第9航艦打擊群司令和羅斯福號艦長以「沖繩方案」為主，打擊群司令則建議採用「關島方案」，不過第7艦隊司令部擔心關島政府反對，因此駁回打擊群司令的建議。
至於為何最後還是採取「關島方案」？報導指出是因為載運羅斯福號官兵到沖繩的9個小時飛行過程途中，存在進一步擴大感染的風險，和日本政府的關係也會因此變得複雜，因此第7艦隊司令部的上級機關、美軍太平洋艦隊司令部決定撤銷沖繩方案，而關島總督也在4月1日表明將接納羅斯福號船員。