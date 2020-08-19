美神盾艦穿越台灣海峽 學者：勿忘保衛國人安全的仍是國軍

中華戰略學會研究員、前海軍中權艦長張競提醒，外籍軍事機艦在台海周邊偵巡、演訓是經常性軍事動態，民眾該思考的是能忠誠保衛國人安全的仍是我國國軍。圖為國軍在枋山鄉舉行的「聯合登陸作戰」。（資料照）

2020-08-19 16:33:18

〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍伯克級神盾驅逐艦馬斯廷號昨日航經台灣海峽，美國第七艦隊、國防部今（19）日上午先後證實此消息，美方發布照片並稱，此舉是為支持區域安全與穩定。中華戰略學會研究員、前海軍中權艦長張競提醒，外籍軍事機艦在台海周邊偵巡、演訓是經常性軍事動態，民眾該思考的是能忠誠保衛國人安全的仍是我國國軍。

馬斯廷號本月15日尚與日本自衛隊涼月號護衛艦在東海一同操演，根據美軍第七艦隊公布消息，其在昨日自東海進入台灣海峽航行。

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國防部今日上午也表示，美作戰艦乙艘由北向南航經台灣海峽，續向南航行。美艦經台灣海峽執行一般航行任務，國軍運用聯合情監偵作為，全程掌握台海周邊海、空域相關動態，狀況正常。

中華戰略學會研究員張競指出，這類的軍事動態透過民間資訊共享社群傳達，讓國安人士不能以獨有資訊壟斷訊息，使媒體做獨家報導或離譜詮釋。他強調，這類外籍軍事機艦的過境、偵巡、演訓與情蒐活動是經常性的，不足為奇，若媒體報導加上特定政治詮釋，可能讓軍事動態產生誤導的政治效應，引發民眾過度的莫名期待。

張競認為，美軍機艦三天兩頭地在台海周邊活動，有不少國人針對台海衝突對美軍馳援有過份期待，反而會對國軍吝於鼓勵。

張競強調，當美軍機艦在台海周邊間斷活動的「藥效消退」後，能忠誠保衛國人安全的仍是我國默默付出全年無休的國軍，盼國人能牢記「在危險時不會說不的是誰」。

美國海軍伯克級神盾驅逐艦馬斯廷號昨日航經台灣海峽。（取自美軍第七艦隊臉書）

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