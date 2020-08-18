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    蜜雪兒批錯誤總統人選 川普怒回嗆「歐巴馬政府最腐敗」

    美國總統川普。（法新社）

    美國總統川普。（法新社）

    2020-08-18 21:24:53

    〔即時新聞／綜合報導〕前美國第一夫人蜜雪兒·歐巴馬（Michelle Obama）在昨天舉行的民主黨全國黨代表大會中發表演說，痛批現任總統川普（Donald Trump）是錯誤的總統人選，在他的領導下出現的是混亂、分裂以及缺乏同情心；川普對此也在推特連續發推文反擊，反嗆歐巴馬拜登在位時是「美國史上最腐敗」，更稱自己建立「有史以來最偉大的經濟體系」。

    川普在今天連續發推文，說自己不會因為「歐巴馬的所作所為」而無法入主白宮，更強調自己所率領的美國政府，建立了有史以來最偉大的經濟體系，更稱面對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，他「封鎖所有國家，拯救幾百萬的生命」，現在還建立比以前更大規模的經濟，那斯達克（NASDAQ）的股票指數還創下新高。

    川普還批歐巴馬政府在處理H1N1的應對「微弱且可悲」；美國在2009年爆發H1N1新型流感疫情，最後共有6000萬多人感染，造成1萬2000多人死亡，不過目前美國武漢肺炎疫情已造成超過543萬人確診，約17萬人死亡。

    他猛批歐巴馬拜登時期是「美國史上最腐敗的政府」，還嗆抓到對方在2016年動用政治力量監視自己的競選團隊，「這是美國史上最大的政治醜聞，也稱為叛國」。

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