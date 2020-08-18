中國不平靜！東北雷爆、冰雹警報 華中有洪水 華南迎颱

中國東南沿海面臨颱風的威脅，而東北地區則出現強對流天氣，當局發布雷爆、冰雹預警。（圖擷自中央氣象局）

2020-08-18 14:08:45

〔即時新聞／綜合報導〕今年上半年中國爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），重創中國經濟，就在境內疫情稍微緩解之際，6月起接連爆發洪災，除華中長江流域爆發洪災外，現中國東南沿海面臨颱風的威脅，而東北地區則出現強對流天氣，當局發布雷爆、冰雹預警。

綜合中國媒體報導，第7號颱風「無花果」（Higos，美國提供，原名海高斯）今早生成，下午1點的中心位置在北緯20.5度、東經116.0度，距廣東沿海約550公里，持續向西移動直撲廣東一帶，預計明白天登陸，在移動過程中持續發展，有機會增強到中度颱風等級，中國中央氣象台已發布颱風黃色預警。

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而中國東北地區目前也面臨強對流天氣，遼寧省氣象台發布暴雨橙色預警信號，部分地區伴有短時強降水（最大小時降雨量30-50毫米，局地可超過60毫米），局地有雷暴大風等強對流天氣，同時遼陽市在下午1點許發布雹橙色預警信號，提醒未來1到3小時，將出現冰雹天氣，可能伴有短時大風、強降水等強對流天氣，請民眾注意防範。

另外四川連日暴雨，引發破紀錄洪水，中央氣象台針對四川中部、雲南西部發布山洪災害橙色預警，強調局部地區發生山洪災害可能性大，四川當局也在今晨發布史上首個一級防汛應急響應，防汛情勢嚴峻。

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