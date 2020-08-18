驚！甘肅連日暴雨城鎮泡泥水 盛夏8月一夜降雪變「嚴冬」莊稼毀

中國甘肅甘南藏族自治州碌曲、瑪曲縣突降「白雪」，雪下可見茵茵綠草。（圖截自Twitter影片）

2020-08-18 10:14:57

〔即時新聞／綜合報導〕受極端氣候影響，自10日起特大暴雨狂灌中國四川、甘肅省等地，四川省會成都泡水中、甘肅文縣成孤島，山洪暴發，車輛被捲走、民眾尖叫逃命。離奇的是，16日晚間甘肅甘南藏族自治州突降「白雪」，碌曲、瑪曲縣一夜從8月盛夏變「嚴冬」，皚皚白雪覆蓋在莊稼上，衝擊當地農牧業。

中國甘肅甘南藏族自治州碌曲、瑪曲縣一夜降雪，盛夏變嚴冬。（圖截自Twitter影片）

甘肅省10日起受暴雨衝擊，水患不斷，17日位在四川、甘肅交界的隴南市文縣突爆發山洪，泥石奔流直下衝入城鎮，橋樑被沖斷，多輛汽車被捲走，嚇得居民大呼「快跑、快逃命」，畫面害人。更離奇的是，前一日晚上甘肅甘南的碌曲、瑪曲縣竟一夜「降雪」，盛夏直接變「嚴冬」，當地人也驚訝不已，往年10月初才會下雪，今年卻提前1個多月，根本來不及準備，莊稼、牲畜首當其衝。

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對此，中國網友紛紛表示，「今年怪事真的多」、「天有異象...」、「今年又是瘟疫，又是洪水，到底怎麼啦」、「我真的有點怕了」、「雖然想趕快過完2020，但也不用直接跳過秋天進冬天」。

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