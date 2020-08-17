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    川普胞弟病逝 推特酸民瘋傳「死神你帶錯川普了」！

    美國總統川普（見圖）的弟弟羅伯特‧川普（Robert Trump）病逝，川普難掩悲傷。（美聯社）

    美國總統川普（見圖）的弟弟羅伯特‧川普（Robert Trump）病逝，川普難掩悲傷。（美聯社）

    2020-08-17 19:46:10

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普的弟弟羅伯特‧川普（Robert Trump）在當地時間16日晚間病逝，川普隨後也發表聲明證實。但噩耗傳出後，推特上卻有不少人瘋傳「#wrongtrump」的主題標籤（hashtag），酸言酸語說「死神」該帶走「這個川普」不是「那個」！這些推文也引發兩極反應，有人認為單純是黑色幽默，笑笑就好；但也有人此舉十分不妥，讓人不舒服。

    綜合外媒報導，羅伯特‧川普向來行事低調，川普家族傳記作家布萊爾（Gwenda Blair）就表示，羅伯特之前還在川普集團工作時，就常被叫作是「好川普」（the nice Trump）。病逝消息一出，推特上忽然掀起一陣標籤「#wrongtrump」風潮，不少網友提及死神，或是其他恐怖電影角色，如安娜貝爾、恰吉等等，譏諷「他們」帶錯川普了！

    像是美國全國有色人種民權促進協會（NAACP）麻州春田市主席斯萬（Talbert Swan）就推文表示「親愛的死神，你帶走 #錯的川普 了」；另外一位美國知名獲獎記者萊維特（David Leavitt）也在推特上寫下「到底川普給出了什麼承諾，讓死神帶走 #錯的川普？」

    也有不少推特用戶認為十分不妥，有網友就表示這樣的熱潮「是無情且令人髮指的」，還說這些充滿仇恨、憤怒的不成熟發言可能會影響左派選情，讓川普再次贏下選舉。電影製作人兼共和黨員的韋伯（Erroll Webber）就直批這些hashtag令人作嘔，「你可曾看過有保守派人士發過希望歐巴馬或其家人死掉的貼文？不！因為從沒發生過」。

    美國總統川普的弟弟羅伯特‧川普（Robert Trump）病逝消息一出，推特上瘋傳「 #wrongtrump」的hashtag，酸鹽酸語譏諷「死神帶錯川普了」！（圖擷取自推特）

    美國總統川普的弟弟羅伯特‧川普（Robert Trump）病逝消息一出，推特上瘋傳「 #wrongtrump」的hashtag，酸鹽酸語譏諷「死神帶錯川普了」！（圖擷取自推特）

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