川普胞弟病逝 推特酸民瘋傳「死神你帶錯川普了」！

美國總統川普(見圖)的弟弟羅伯特‧川普(Robert Trump)病逝,川普難掩悲傷。(美聯社)

2020-08-17 19:46:10

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普的弟弟羅伯特‧川普(Robert Trump)在當地時間16日晚間病逝,川普隨後也發表聲明證實。但噩耗傳出後,推特上卻有不少人瘋傳「#wrongtrump」的主題標籤(hashtag),酸言酸語說「死神」該帶走「這個川普」不是「那個」!這些推文也引發兩極反應,有人認為單純是黑色幽默,笑笑就好;但也有人此舉十分不妥,讓人不舒服。

綜合外媒報導,羅伯特‧川普向來行事低調,川普家族傳記作家布萊爾(Gwenda Blair)就表示,羅伯特之前還在川普集團工作時,就常被叫作是「好川普」(the nice Trump)。病逝消息一出,推特上忽然掀起一陣標籤「#wrongtrump」風潮,不少網友提及死神,或是其他恐怖電影角色,如安娜貝爾、恰吉等等,譏諷「他們」帶錯川普了!

像是美國全國有色人種民權促進協會(NAACP)麻州春田市主席斯萬(Talbert Swan)就推文表示「親愛的死神,你帶走 #錯的川普 了」;另外一位美國知名獲獎記者萊維特(David Leavitt)也在推特上寫下「到底川普給出了什麼承諾,讓死神帶走 #錯的川普?」

也有不少推特用戶認為十分不妥,有網友就表示這樣的熱潮「是無情且令人髮指的」,還說這些充滿仇恨、憤怒的不成熟發言可能會影響左派選情,讓川普再次贏下選舉。電影製作人兼共和黨員的韋伯(Erroll Webber)就直批這些hashtag令人作嘔,「你可曾看過有保守派人士發過希望歐巴馬或其家人死掉的貼文?不!因為從沒發生過」。

Dear Grim Reaper,



You took the #wrongtrump. — Bishop Talbert Swan (@TalbertSwan) August 16, 2020

What did he promise the devil for the Grim Reaper to take the #wrongtrump ??? pic.twitter.com/12013X74Th — David Leavitt (@David_Leavitt) August 16, 2020

The #wrongtrump trend is heinous and heartless. However, it’s exactly why @realDonaldTrump will win once again. The Left is fueled by hate, revenge, wrath and immaturity. #MAGA — Pastor Greg Locke (@pastorlocke) August 16, 2020

Remember all the conservatives wishing death to Obama and his family for eight years?



No, you don’t. Because it never happened.



This #WrongTrump hashtag is patently disgusting. — Errol Webber For Congress (CA-37) (@ErrolWebber) August 16, 2020

美國總統川普的弟弟羅伯特‧川普(Robert Trump)病逝消息一出,推特上瘋傳「 #wrongtrump」的hashtag,酸鹽酸語譏諷「死神帶錯川普了」!(圖擷取自推特)

